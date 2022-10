Zdroj: TASR/Martin Baumann O ďalšieho menej? Budaj ODÍDE z vlády aj koalície, ak príde k dohode s FAŠISTAMI V prípade, že sa koalícia dohodne s "fašistami", minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) odíde zo svojej funkcie aj z koalície. 23. október 2022 Politika

23. október 2022 Politika O ďalšieho menej? Budaj ODÍDE z vlády aj koalície, ak príde k dohode s FAŠISTAMI V prípade, že sa koalícia dohodne s "fašistami", minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) odíde zo svojej funkcie aj z koalície.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Povedal to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Návrh zákona o partnerskom spolunažívaní, ktorý neprešiel v Národnej rade SR do druhého čítania, považuje podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) za šitý horúcou ihlou.

Ťarcha nenávisti

„Tu sa stavia tento zákon do pozície, ako keby vyriešil všetko. Nie je to pravda,“ povedal Blanár. Poukázal na Nemecko, kde útoky na LGBTI skupinu stúpajú. Zároveň zdôrazňuje, aby sa teroristický útok na dvoch mladých ľudí v Bratislave poriadne vyšetril orgánmi činnými v trestnom konaní.

Budaj hovorí, že téma partnerského spolunažívania sa dlhé roky obchádzala. Bude požadovať, aby sa zákon čo najskôr predložil a upravil maximum toho, čo sa dá.

„Slovensko stále žije s ťarchou postkomunistickej nenávisti k inakosti, nenávisti k odlišnosti, strachu pred nejakým krokom dopredu,“ poznamenal minister.

Blanár povedal, že Smer-SD je pripravený rokovať o vládnom návrhu zákona o partnerskom spolunažívaní, nebude však nikdy hlasovať za rovnocenný zväzok manželstva homosexuálov.

Čo bude s rozpočtom?

Šéf envirorezortu volá po tom, aby sa v parlamente spravil poriadok a ustanovila sa väčšina. Treba podľa neho zjednať, aby rozpočet prešiel s podporou súčasnej koalície a bývalých koaličných partnerov z SaS.

Budaja oslovil premiér Eduard Heger aj minister financií Igor Matovič (obaja OĽANO), aby s predsedom SaS Richardom Sulíkom hovoril.

„Určite to urobím,“ deklaroval. Ak by sa Slovensko ocitlo v rozpočtovom provizóriu, nahralo by to hlavne extrémistom a budúcoročná pomoc by sa zrútila, podotkol Budaj.

Blanár poukázal, že rozpočet je zákon roka a pri jeho schvaľovaní sa prejavuje súdržnosť koalície. „Nie sme tu na to, aby sme hlasovali za rozpočet,“ skonštatoval. Smer-SD podľa neho predloží pozmeňujúce návrhy, aj keď vie, že neprejdú.

Znovu tiež apeloval na zmenu ústavy, ktorou by sa dalo skrátiť volebné obdobie. Podľa Budaja predčasné voľby neprichádzajú do úvahy.

Zdroj: TASR