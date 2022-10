Zdroj: Reprofoto RTVS Matovič: Nechcem, aby ste hetero zatlačili do CHLIEVA, aby sa tam hanbili za to, akí sú Marián Viskupič (SaS) v politickej diskusii v RTVS kritizoval Igora Matoviča (OĽaNO) za jeho status o tom, že je heterosexuál. Minister financií sa bráni. 23. október 2022 ELA Správy Politika

23. október 2022 ELA Správy Politika Matovič: Nechcem, aby ste hetero zatlačili do CHLIEVA, aby sa tam hanbili za to, akí sú Marián Viskupič (SaS) v politickej diskusii v RTVS kritizoval Igora Matoviča (OĽaNO) za jeho status o tom, že je heterosexuál. Minister financií sa bráni.

Navrhneme upraviť majetkové práva osôb v spoločnej domácnosti. V nedeľnej relácii RTVS o 5 minút 12 to vyhlásil minister financií Igor Matovič (OĽANO).

S registrovanými partnerstvami nesúhlasí

S registrovanými partnerstvami nesúhlasí. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) neverí, že vláda urobí niečo pre podporu komunity LGBTI+. „Ak vláda niečo pripraví, budeme prví, čo to podporia,“ dodal.

Viskupič odmieta tvrdenia, že neschválený návrh zákona o partnerskom spolužití bol „šitý horúcou ihlou“.

„Verejnosť si myslí, že SaS niečo urobila narýchlo po vražde, predložený návrh vychádzal z programového vyhlásenia vlády, v strede leta sme ho vložili do Národnej rady SR,“ ozrejmil. Návrh podľa neho riešil základné otázky a netýkal sa len komunity LGBTI+.

Matovič v tejto súvislosti poukazuje na iné krajiny. „Urobili nejaké kroky (…) a na konci museli mať aj manželstvá homosexuálov, aj adopcie homosexuálov. A touto cestou my Slovensko nevydáme,“ skonštatoval. Dodal, že pre neho bude mužom vždy muž a ženou žena.

Vrah zo Zámockej bol prepnutý človek

Obaja odsúdili teroristický útok zo Zámockej v Bratislave. Matovič však odmieta, aby za to bolo Slovensko odsudzované v Bruseli, pretože psychopati sa nájdu všade. Pripomenul, že na „čiernej listine“ vraha neboli len predstavitelia komunity LGBTI+.

„Išiel zabiť politika, potom zabil homosexuálov, potom chcel zabiť Židov. Bol to prepnutý človek,“ dodal.

Viskupič ho kritizuje, že namiesto zjednocovania chce len polarizovať spoločnosť. Poukázal pritom na Matovičov status na sociálnej sieti, v ktorom oznámil, že je heterosexuál.

Matovič status neľutuje, ani heterosexuáli by sa podľa neho nemali báť priznať k svojej orientácii. K statusu ho podľa jeho slov pomklo aj to, že zhromaždenie na podporu LGBTI+ komunity po vražde sprevádzala nenávisť a vulgarizmy. Minister financií sa bráni tým, že moderátor TA3 vyzval politikov, aby sa prihlásili k svojej orientácii, a preto to aj on urobil. „Nechcem, aby ste hetero zatlačili do chlieva, aby sa tam hanbili za to, akí sú,“ vyhlásil Matovič.

„Nemôžem ísť s veľkými transparentami za lásku a šíriť nenávisť,“ vyhlásil. Viskupič reagoval, že zhromaždenie bolo o niečom inom, ako len o nadávkach.

Ochrana občanov

Ochrana na Slovensku by podľa Matoviča mala byť zabezpečená každému občanovi krajiny bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie či sexuálnu orientáciu.

„Nemôžeme dať teraz každému LGBTI+ príslušníkovi vlastného bodyguarda,“ dodal. Zamyslieť sa podľa neho treba nad toleranciou nenávisti napríklad na internete. Súhlasí, aby v online priestore ľudia nevystupovali anonymne.

Nevidí problém ani vo výnimočnom odpočúvaní telefónu bez schválenia prokurátorom či sudcom. „Je to ale otázka na právnikov,“ dodal. Viskupič súhlasí s tým, že je potrebné kultivovať komunikáciu na internete. „Bezpečnostné zložky by však nemali mať prehnanú moc,“ skonštatoval.

