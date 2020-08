22. august 2020 Jakub Forgács Magazín Bystričanka Viktória po úspechu v Miss Slovensko: Obidva tituly si nesmierne vážim

Kráska spod Urpína zabodovala pred porotou aj divákmi a získala hneď dva tituly. Ako vníma tento úspech a čoho sa najviac bála počas finálového večera?

6 Galéria

Zdroj: Peter Stas

Viktória Podmanická (18) bola najmladšou finalistkou Miss Slovensko. Spolu s Ivanou Zvaríkovou reprezentovali Bystricu na tejto prestížnej súťaži krásy. O tom, že Viktória sa do finále prebojovala právom, nepochyboval asi nikto, no počas večera sa dočkala hneď dvojnásobného úspechu. Študentka bystrického Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, ktorá si získala srdcia mnohých aj tým, že sa ako dobrovoľníčka venuje postihnutým deťom pre OZ PONS, sa stala 1. vicemiss aj Miss Sympatia. Krásku spod Urpína sme po súťaži vyspovedali v rozhovore…

Síce si sa nestala Miss Slovensko, ale získala si hneď dva tituly. Ako s odstupom času vnímaš tento úspech?

Ja to vnímam ako obrovský úspech. Obidva tituly si nesmierne vážim. Počas celého obdobia príprav som sa totiž veľakrát stretla s názorom, že som ešte veľmi mladá a že som sa mala prihlásiť do súťaže neskôr.

Kto ti ako prvý gratuloval po vyhlásení výsledkov?

Gratulovali sme si dievčatá navzájom. Potom ľudia z tímu, porota a až neskôr to bol ocino s maminou. Bolo to z dôvodu, že sme mali finále úplne bez divákov.

Svoju dôveru ti prejavili aj ľudia, ktorí si ťa zvolili za Miss Sympatia. Aký je to pocit?

Je to neopísateľný pocit. Cez finálový večer zobrazili niekoľkokrát tabuľku s pribežným poradím hlasovania a vždy som sa držala tesne na druhom mieste. Keď potom prečítali moje meno, neverila som tomu. Bola som šťastná a čakala som, ktoré tri dievčatá budú kráľovné tento rok. :)

Opatrenia kvôli koronavírusu sa počas finálového dňa dotkli aj vás. Čím všetkým ste si museli prejsť?

Pred nástupom na predfinálové sústredenie sme sa museli nechať všetci otestovať. Počas všetkých príprav sme nosili rúško všade, kde to bolo potrebné. Dva dni pred finále sme boli opäť na testoch, aby bolo všetko v poriadku. Kvôli momentálnej situácii sme mali finálový večer bez účasti divákov.

Čo bolo počas finále najťažšie, resp. z čoho si mala najväčší stres?

Priznám sa, že som nemala vôbec trému, čomu nerozumiem ani ja sama. Trošku však nastal zhon, vždy keď sme sa prezliekali. No a najviac som sa bála, že sa mi niekde na móle šmykne. :)

A nejaký TOP zážitok?

Celé finále bol pre mňa TOP zážitok! Bola to obrovská show, v ktorej vystupovali veľkí umelci a zároveň som bola aj ja súčasťou.

Vďaka úspechu sa ti zaiste aj trochu zmení život, si na to pripravená?

Áno, som na to pripravená. Som šťastná, že mi prišla takáto príležitosť do života.

Aké sú tvoje najbližšie plány?

Keďže mám ešte stále letné prázdniny, budem sa snažiť si dostatočne oddýchnuť a popozerať nejaké zaujímavé miesta, čo mám už dlhšie v pláne. V septembri nastupujem do 4. ročníka na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského. Na tento deň sa aj teším aj nie. :)

Svoje obľúbené miesta si nám už prezradila. Ďalšia podobná otázka… Keby si mohla niekam zobrať zahraničného hosťa, aké miesta v Banskej Bystrici či jej okolí by si mu ukázala?

Zobrala by som ho na výhľad z Hodinovej veže, potom by sme mohli ísť na Urpín, kde je tiež krásny pohľad na naše mesto. Deň by sme zakončili v nejakej reštaurácii (kde inde ako) na našom námestí! :)

Zábery Viktórie Podmanickej z finálového večera si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii!

6 Galéria

Zdroj: Peter Stas

Zdroj: Dnes24.sk