Zdroj: TASR/Martin Baumann Otvorená spoveď Vlhovej: Ako to bolo, keď mi volala Čaputová? A nie, nespala som s ním! Najlepšia lyžiarka aktuálnej sezóny Petra Vlhová už je na Slovensku! Na tlačovej konferencii prezradila viac historiek po tom, čo získala veľký krištáľový glóbus. 23. marec 2021 Milan Hanzel Šport Ostatné športy

Ženské alpské lyžovanie v sezóne 2020/2021 ovládla rodená Liptáčka. Je to neskutočný úspech, pretože odsunúť na druhú koľaj pretekárky z Rakúska, Švajčiarska či Talianska, čo sa nepodarí hocikomu. Po príchode na Slovensko sa Petra s otcom, mamou, bratom a priateľom posadila pred novinárov a poskytla im dlhé minúty na rozhovor.

Sen o glóbuse

Keď začala s profesionálnym lyžovaním vo Svetových pohároch, jej vzorom bola Veronika Zuzulová, inak jej veľká priateľka. Ako vnímala Petra zisk cennej trofeje, a či niekedy o tom snívala? „Snívala som o glóbuse, ale len o tom malom za slalom,“ vyhlásila Petra.

„Povedala som raz v rozhovore, keď som mala asi sedemnásť, že nič nie je nemožné a vidíte. Keď prišiel Livio a videl ma lyžovať, tak si myslel, že by to mohlo vyjsť. Ja som však stále bola v tom, že vyhrať Svetový pohár je nemožné. Až minulý rok prišla myšlienka, že veď čo, možno to vyjde. Stalo sa to potom, keď som jazdila aj iné disciplíny okrem slalomu a obráku, či paralelného slalomu, a celkom to išlo. Do tejto sezóny sme už išli s touto myšlienkou, že by sa to mohlo podariť. A vidíte, je tu na stole,“ pousmiala sa Petra.

O prezidentke

Pri otázke, ako sa zatvárila, keď jej zatelefonovala prezidentka Zuzana Čaputová, takto spustila: „Neviem, či môžem povedať tú historku, ale no skúsim. Keď som už oddychovala s priateľom Miškom a zvonil mi telefón, povedala som mu, že nech to zdvihne, nech je to hocikto, veď uvidím. Ozvala som sa, že prosím! V tom som zostala zaskočená, pretože mi volala prezidentka. Vtedy si uvedomíte asi najviac, čo sa vám podarilo. Je to asi najviac, keď sa mi ušla taká pocta.“

Petra prezradila aj to, ako vníma Zuzanu Čaputovú. „Som nesmierne rada, že je a máme za prezidentku práve ju. Mám ju rada,“ poznamenala Vlhová.

Spala s ním?

Otázka na telo o tom, či spala s cennou trofejou prišla tiež. „Nie nespala som, ale keďže je ťažký, má asi sedem kilogramov, tak som si ho pridržiavala dvomi rukami. Keď sme sa vracali domov autom, mala som ho pri sebe, ale s priateľom sme radšej zastavili, veď sa môže hocičo stať, tak som ho uložila do debne, aby bol v poriadku,“ uviedla Vlhová.

Rada pre mládež

Petra sa pozastavila aj pri tom, aké to je, byť vzorom pre novú generáciu. „Teší ma, keď môžem byť dobrým vzorom pre masu ľudí. Budem sa tešiť, keď to budem môcť robiť naďalej. Som rada, že môžem byť vzorom pre mládež a deti. Budú aj vidieť, že aj keď to niekedy nejde, človek musí bojovať stále. Možno je teraz virtuálna doba a všetko je dokonalé, čo nie je pravda. Človek zažije aj pády a vyhrá ten, čo sa nikdy nevzdá a bude bojovať do konca,“ povedala 25-ročná lyžiarka

Čo bude robiť?

„Najradšej by som mala mesiac úplného voľna, ale to by sa môjmu trénerovi Liviovi nepáčilo. Takisto nemôžem začať ani veľa jesť. Samozrejme, že si dám niečo liptovské, ale nemôžem veľa,“ skonštatovala Petra a odpovedala aj na otázky zo súkromia: „Som rada, že mám priateľa takého, akého mám. Nemám veľa času, ale chápe to. A čo sa týka svadby? Ešte na ňu máme čas.“

