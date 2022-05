Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Je tu máj, LÁSKY čas. Kto si ju užije? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 2. do 8. mája? 2. máj 2022 Magazín

2. máj 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Je tu máj, LÁSKY čas. Kto si ju užije? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 2. do 8. mája?

VÁHY

V pondelok a utorok by ste mali byť na pracovisku opatrní a obozretní vo všetkom, čo budete robiť, pretože tieto dni budú ozaj náročné. Až od stredy do piatku sa všetko okolo vás začne postupne „čistiť“ do tej miery, že budete môcť byť aspoň trochu spokojní s vašimi dosiahnutými výsledkami. Váš osobný život bude v utorok o láske a o všetkom, čo k nej patrí. Cez víkend to budete mať máličko náročnejšie, pretože vaše polovičky budú mať tendencie vás provokovať k výmenám názorov. Snažte sa im v tom odolať.

ŠKORPIÓN

Konečne sa aj vášmu znameniu začalo po dlhom čase pracovne dariť. Vaši nadriadení sú s vami, s vašimi výkonmi, ako aj dosiahnutými výsledkami veľmi spokojní. Bohužiaľ sa ešte aj počas tohto týždňa tieto vaše úspechy nebudú pozitívne odzrkadľovať na vašich financiách. V tejto oblasti je vaša situácia naďalej veľmi ťažká. V súkromí počas pondelka očakávajte doma malé hádky. No záver týždňa ako aj celý víkend budete mať pokojný a príjemný.

STRELEC

Mali by ste byť pripravení na ozaj ťažký pracovný týždeň. Ťažký a náročný bude hlavne pre vás, čo sa snažíte kariérne postúpiť. Pracovne sa budete trápiť aj vy, čo pracujete v cudzine, alebo robíte pre zahraničnú firmu. Z toho všetkého neúspechu budete dosť rozhodení a nervózni a túto nervozitu si, bohužiaľ, prenesiete aj do vášho súkromia. Preto už hneď v pondelok sa doma budete hádať a až v stredu sa vám podarí dať veci medzi vami a vašimi blízkymi do poriadku tak, aby ste mali aj pekný a pokojný víkend.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk