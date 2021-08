Zdroj: TASR/Dano Veselský Fico má ku vakcínam takýto postoj: NEVERÍM v očkovanie a ani sa nechcem dať zaočkovať! Povedal nie! Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico sa na sociálnej sieti razantne vyjadril na tému očkovanie. 15. august 2021 han Politika

Bývalý premiér sa tiež zaradil k tým politikom, ktorí svoje názory píšu do statusov. V jeho poslednom príspevku na Facebooku podrobnejšie rozobral tému očkovanie.

Fico si najprv na sociálnej sieti zobral „do parády“ portál www.aktuality.sk a potom sa už venoval očkovaniu. „Som zásadne za dobrovoľnosť očkovania. Nikoho nemožno k očkovaniu nútiť, je to v rozpore s našim aj medzinárodným právom,“ začal líder Smeru. „Neverím v očkovanie. Veľa študujem a čítam. A neverím viac a viac. Nechcem sa dať zaočkovať,“ pokračoval.

Vidí v tom biznis

Poslanec NR SR vidí za očkovaním biznis pre farmaceutické firmy a takisto si rypol do médií. Tie podľa neho robia klamlivú očkovaciu kampaň. „Chcem objektívne údaje o rizikách a výhodách očkovania. Neúčinnosť očkovania sa úmyselne zatajuje, u nás totálne,“ napísal do statusu, v ktorom poukazuje na to, že výrobcovia vakcín zvýšili cenu za jednu dávku o štyri eurá.

„Potrebujem na to vysokú školu, aby som pochopil, prečo sa už presadzuje tretia dávka vakcíny a uvažuje o permanentnom očkovaní?“ zakončil Robert Fico príspevok na Facebooku uštipačnou otázkou.

ÁNO AKTUALITY, NECHCEM SA DAŤ ZAOČKOVAŤ, ALE NEKLAMTE! ​Predvčerom som označil portál Aktuality za hochštaplerský a... Posted by Robert Fico on Saturday, August 14, 2021

