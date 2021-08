Zdroj: TASR/DPA Ceny sa zbláznili! Čo najviac zdražie a kedy sa to skončí? Zlú správu oznámil Štatistický úrad SR. Medziročný rast cien prekonal tri percentá a je najvyšší za posledných osem rokov. Čo to pre vás znamená? 15. august 2021 MI Zo Slovenska

Inflácia, teda rast cien v ekonomike, prekonáva rekordy. Podľa štatistického úradu v júli stúpla o 3,3 %, čo je najviac od roku 2012. Najhoršie je, že zdražovanie ešte nekončí a spotrebitelia by sa mali pripraviť, že budú musieť hlbšie siahnuť do vrecka aj v najbližších mesiacoch.

Najmä potraviny

Koronakríza a dodčasný útlm ekonomiky nedokázali zmraziť aj naše ceny v obchodoch. Viac platíme najmä za potraviny, keďže tie zdraželi aj na svetových trhoch a hore išli aj ceny energií.

„Analytici Národnej banky Slovenska skonštatovali, že júlová inflácia 3,3 % je rýchlejšia, než boli pôvodné očakávania. Pri potravinách očakávajú, že tempo zdražovania ešte viac zosilnie,“ uvádza TASR.

Agentúra prináša aj vyjadrenie analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka s jednou dobrou a jednou horšou správou. Tá dobrá rozhodne je, že minimálne služby by už výraznejšie zdražovať nemali. Horšie to však bude s benzínom a naftou.

„Ceny pohonných látok by si aj v najbližších mesiacoch mali udržať dvojciferné tempo medziročného rastu," skonštatoval analytik.

Kedy sa to skončí?

Pre bežných ľudí to znamená nielen to, že budú musieť hlbšie siahnuť do peňaženky. Inflácia vo voľnom preklade znamená znehodnocovanie peňazí. To znamená, že na kúpu nejakého tovaru alebo služby potrebujete stále väčšiu sumu.

Preto keď rastie inflácia, zároveň sa znehodnocujú vaše úspory v hotovosti alebo na bežnom účte.

V praxi to znamená, že keď ste si pred rokom uložili pod vankúš tisíc eur, do dnešného dňa vám z nich inflácia vo výške 3,3% odhryzla 33 eur. Ak ich nepresuniete do investičného nástroja, ktorý má zhodnotenie viac ako 3,3% percenta ročne, budete strácať naďalej.

Zdražovanie sa totiž ešte len rozbieha. „Svoje maximum by inflácia mohla dosiahnuť v úvode budúceho roka okolo 4,5 %, keď by ju mali podporiť aj vyššie regulované ceny energií na bývanie (najmä elektriny),“ skonštatoval analytik Koršňák. V závere roku 2022 však očakáva zvoľnenie dynamiky medziročného rastu cien späť k úrovni dvoch percent.

Zdroj: Dnes24.sk