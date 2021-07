Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Ceny jazdených áut lámu rekordy! Kedy sa oplatí kúpiť jazdenku? Takéto rapídne zdražovanie starších áut tu ešte nebolo. Cena najobľúbenejšieho modelu Volkswagen Golf poskočila za pol roka o neuveriteľných desať percent! 7. júl 2021 MI Ako ušetriť

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Ak sa chystáte kúpiť si nové auto a neviete sa rozhodnúť, či nové alebo jazdené, toto bude pre vás mimoriadne užitočné čítanie. Portál autoviny.sk priniesol informáciu, že trh s jazdenkami momentálne prežíva nevídané zdražovanie, pričom bežné modely poskočili o viac ako tisíc eur. Ceny majú naďalej rásť.

Veľké zdražovanie

Kúpiť si v tejto chvíli jazdené auto vôbec nemusí byť také výhodné ako kedysi. Spoločnosť AURES Holdings, ktorá prevádzkuje AAA Auto a Mototechnnu, analyzovala ceny päťročných áut za prvý polrok 2021. Výsledok je nevídaný.

„Suverénne najvyšší nárast ceny za posledný polrok zaznamenal piaty najpredávanejší model Volkswagen Golf, kde stredná hodnota ceny vzrástla od januára o 1 150 eur na súčasných 11 945 eur. Takto rapídny nárast ceny si nepamätáme," hovorí Petr Vaněček z AAA Auto.

Cena vyletela aj pri Volkswagene Passat, ktorý je najčastejšie ponúkaný za 14 414 eur, pričom na začiatku roka to bolo 13 900 eur. Podobne sú na tom aj ďalšie jazdenky, najmä populárne značky, o ktoré je najväčší záujem. S trhom nevybabrete, ani ak sa rozhodnete kúpiť si auto v okolitých krajinách. Ceny prudko vyleteli v celej strednej Európe.

„Zákazníkom, ktorí v súčasnej dobe premýšľajú o obmene vozového parku, sa oplatí kúpiť novšie auto teraz. Ceny v najbližších mesiacoch pravdepodobne ešte porastú rádovo v jednotkách percent," dopĺňa Vaněček.

Masívny dopyt

Čo stojí za takým masívnym zdražovaním a kedy sa to skončí? V prvom rade sa na trhu odrazila odložená spotreba za minulý pandemický rok, ktorú si veľa zákazníkov začalo uplatňovať práve teraz. Zrazu chce každý kupovať a tak ceny idú hore.

Svoj diel viny nesú aj obmedzenia na hraniciach so štátmi západnej Európy. Bežne sa odtiaľ do slovenských bazárov vozilo aj 14500 áut mesačne. Pandémia to značne skomplikovala.

“Desiatky tisíc áut tak v súčasnosti v autobazároch chýbajú a sme závislí najmä na obchode s tuzemskými ojazdenými autami,“ hovorí Vaňeček pre autoviny.sk.

Dôležitým faktorom je aj polovodičová kríza v automobilovom priemysle. Nedostatok čipov spôsobil pokles výroby nových áut o viac ako tri milióny. Menšia ponuka nových áut spôsobuje, že aj tieto idú s cenami hore a mnoho zákazníkov by tak uprednostnilo radšej jazdenky. Tým pádom sa zdražujú aj jazdené autá a začarovaný kruh sa uzatvára.

Aké je riešenie? Skúste zvážiť kúpu nového vozidla, ktoré sa stále ešte dajú nájsť aj za cenu pod 10-tisíc eur. Napríklad Dacia Sandero (od 8 900 eur), Citroën C1 (od 8 990 eur), Hyundai i10 (od 9 290 eur), alebo Fiat Panda (od 9 590 eur).

Ak ste odhodlaný kúpiť si len ojazdený model a nemôžete viac čakať, napríklad do budúceho roka, urobte tak čo najskôr. Ak vás netlačí čas, urobíte najlepšie, ak kúpu trochu odložíte.

„S postupným zvoľňovaním a silnejúcim dovozom by sa súčasné vysoké ceny mohli do konca roka ustáliť," predpovedá Vaněček.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka.

Zdroj: Dnes24.sk