5. november 2021 Cestovanie Cestovný ruch volá po zmene COVID automatu: Riskujeme odchod turistov do zahraničia! V okolitých krajinách sú služby pre zaočkovaných stále otvorené a je aktuálnou hrozbou, že ak Slovensko ostane zatvorené, môže to mať negatívny dosah na zimnú sezónu.

Zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku vážne ohrozuje cestovný ruch. Uviedla to Karolína Ducká, PR a mediálna manažérka Slovakia Travel.

Zimná sezóna v ohrození

Pripomenula, že od budúceho týždňa sa až 36 okresov ocitne v čiernej farbe. Hotely a ďalšie zariadenia cestovného ruchu v týchto okresoch musia mať svoje prevádzky zatvorené, a to aj pre zaočkovaných hostí a turistov zo zahraničia.

V okolitých krajinách sú však podľa nej služby pre zaočkovaných stále otvorené a je aktuálnou hrozbou, že ak Slovensko ostane zatvorené, môže to mať negatívny dosah na celú zimnú sezónu. Slovakia Travel sa preto podľa nej pridáva k výzve, aby vláda a odborníci prehodnotili COVID automat.

„S obavami sledujeme vývoj tejto situácie. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné pristúpiť k opatreniam, ktoré bránia šíreniu nového koronavírusu. Vidíme však, ako sa s pandémiou snažia popasovať v okolitých krajinách, a tam predsa len nedochádza k lockdownu v cestovnom ruchu, tak ako u nás. Služby sú tam dostupné pre zaočkovaných hostí a myslíme si, že podobné zvýhodnenie by mali mať aj turisti na Slovensku,“ povedal Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel.

Prídeme o turistov

Slovensko podľa neho z pohľadu cestovného ruchu zažilo vydarenú letnú sezónu a všetko je pripravené, aby sa na tento trend nadviazalo aj v zime.

"Dobieha nás, žiaľ, krutá realita pandémie. Cestovnému ruchu by preto pomohlo, keby sa včas upravil COVID automat, zvýhodňujúci zaočkovaných. V opačnom prípade zaočkovaní Slováci budú môcť vycestovať za zimnou dovolenkou do zahraničia a nebudú ju môcť tráviť na Slovensku. Zvýši sa tým nielen mobilita do zahraničia, ale bude to mať aj vážne ekonomické dôsledky a ďalší dopyt po schéme pomoci. Rovnako je hrozbou, že ak nebudú pre zaočkovaných otvorené štandardné kapacity s jasnými podmienkami, budú, ako to býva zvykom, poskytovať služby neštandardné zariadenia bez podmienok a ‚na čierno‘, " dodal Mika.

Čo na to ministerstvo?

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR je za zvýhodnenie zaočkovaných v prevádzkach cestovného ruchu, uviedol Ivan Rudolf, riaditeľ kancelárie ministra dopravy a výstavby SR.

„Debata o reálnom zvýhodnení zaočkovaných prebieha. Otvorenie prevádzok a hotelov pre túto skupinu ľudí aj v čiernych okresoch je témou, o ktorej sa diskutovalo aj na koaličnej rade. My sme za, avšak je otázne, či z hľadiska nepriaznivého vývoja pandémie si to v tejto situácii môžeme dovoliť,“ spresnil Rudolf.

„Veríme, že konzílium odborníkov a epidemiológovia dajú v správnom čase otváraniu zelenú. Dovtedy budeme pracovať na tom, aby sme čo najrýchlejšie pripravili ‚jesennú pomoc‘, ktorá bude podnikateľom kompenzovať straty za to, že majú dnes zatvorené. Uvedomujeme si, že najlepšou pomocou by bolo, ak by podniky zostali otvorené a mohli tvoriť tržby. O zmenách COVID automatu chceme rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR.“

