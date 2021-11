Zdroj: TASR/Roman Hanc Strieľame si do vlastnej nohy: Automat NEZVÝHODŇUJE očkovaných, ohrozuje zimnú sezónu COVID automat znevýhodňuje gastroprevádzky a cestovný ruch neprimeraným spôsobom. 4. november 2021 Zo Slovenska

4. november 2021 Zo Slovenska Strieľame si do vlastnej nohy: Automat NEZVÝHODŇUJE očkovaných, ohrozuje zimnú sezónu COVID automat znevýhodňuje gastroprevádzky a cestovný ruch neprimeraným spôsobom.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zatvorené hotely a reštaurácie, akvaparky, wellness v čiernych okresoch a nesplnené výhody pre viac ako 2,5 milióna očkovaných obyvateľov Slovenska ohrozujú už druhú domácu zimnú sezónu. Uviedol to na brífingu prezident ZCR SR Marek Harbuľák.

Do zahraničia áno, doma nie?

Upozornil, že predstavitelia vlády prezentovali opatrenia v COVID automate ako cestu k slobode pre očkovaných. Napriek týmto sľubom viac ako 2,5 milióna očkovaných Slovákov nebude môcť navštevovať gastroprevádzky, ubytovať sa v hoteloch či penziónoch alebo využívať iné služby cestovného ruchu počas koncoročných sviatkov a zimnej sezóny na Slovensku.

Sľubovanú slobodu a využívanie turistických služieb a relaxu však podľa neho majú možnosť absolvovať očkovaní Slováci v susednom Rakúsku, Maďarsku, Česku či Poľsku.

Domáci podnikatelia v gastronómii a cestovnom ruchu právom poukazujú na neprimerané, ale predovšetkým na nelogické aktuálne opatrenia, ktoré ohrozujú ich podnikanie a živobytie.

Strieľame si do vlastnej nohy

„Týmito opatreniami si strieľame do vlastnej nohy. Zbytočne prísne opatrenia a prijaté pravidlá u nás spôsobia, že očkovaní Slováci budú cestovať inde, za relaxom a lyžiarskych stredísk v susedných krajinách. Naše domáce zariadenia tak ostanú zatvorené, zamestnancom hrozí prepúšťanie a podnikateľom krach,“ uviedol Harbuľák.

Podľa Lucie Blaškovej, riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, je mesiac november obdobím, keď si ľudia plánujú, kde strávia zimnú dovolenku či lyžovačku.

„Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa príslušné inštitúcie čo najskôr zaoberali návrhmi na uvoľnenie opatrení pre očkovaných ľudí v čiernych okresoch,“ poznamenala Blašková.

„Očakávame, že vláda v najbližších dňoch upraví a schváli zmeny v COVID automate, pričom bude jasne komunikovať prijaté opatrenia, ktoré umožnia fungovanie gastroprevádzok a ubytovacích zariadení pre očkované osoby. V opačnom prípade nám hrozí, že už v poradí druhá zimná sezóna aj napriek fungujúcim lanovkám nebude. Kým domáci turisti zachraňovali cestovný ruch počas leta, v zime sa môže stať, že aj to málo domácich turistov strávi lyžovačky a dovolenky v zahraničí,“ doplnila Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.

Šedá ekonomika

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastronómii majú podľa ZCR SR ohrozené podnikanie a živobytie a sú sklamaní z prístupu vlády k riešeniu ich požiadaviek. Tento fakt môže mať za následok rezignáciu pri dodržiavaní prijatých opatrení, ale aj nárast šedej ekonomiky.

Zvýhodnenie očkovaných obyvateľov a zmena opatrení je podľa ZCR spôsob, ako predísť negatívnym prejavom a zvýšiť motiváciu obyvateľstva k očkovaniu.

Výrazne tak môže pomôcť domácemu cestovnému ruchu a celkovo slovenskej ekonomike, pretože väčšina slovenských turistov by počas nadchádzajúcej zimy dala prednosť bezpečným domácim pobytom v slovenských rezortoch, predovšetkým cez vianočné sviatky a Silvestra.

Jesenná pomoc

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR je za zvýhodnenie zaočkovaných v prevádzkach cestovného ruchu, uviedol Ivan Rudolf, riaditeľ kancelárie ministra dopravy a výstavby SR, v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR.

„Debata o reálnom zvýhodnení zaočkovaných prebieha. Otvorenie prevádzok a hotelov pre túto skupinu ľudí aj v čiernych okresoch je témou, o ktorej sa diskutovalo aj na koaličnej rade. My sme za, avšak je otázne, či z hľadiska nepriaznivého vývoja pandémie si to v tejto situácii môžeme dovoliť,“ spresnil Rudolf.

„Veríme, že konzílium odborníkov a epidemiológovia dajú v správnom čase otváraniu zelenú. Dovtedy budeme pracovať na tom, aby sme čo najrýchlejšie pripravili ‚jesennú pomoc‘, ktorá bude podnikateľom kompenzovať straty za to, že majú dnes zatvorené. Uvedomujeme si, že najlepšou pomocou by bolo, ak by podniky zostali otvorené a mohli tvoriť tržby. O zmenách COVID automatu chceme rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR.“

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR/Dnes24.sk