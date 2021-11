Zdroj: TASR/Milan Kapusta , TASR/Pavel Neubauer Premiér o uvoľňovaní v čiernych okresoch: Majú mať zaočkovaní prístup do prevádzok? V čiernych okresoch trpia reštaurácie aj fitnescentrá. Podľa premiéra je potrebné, aby sa prevádzky mohli vrátiť do života pre zaočkovaných ľudí. 3. november 2021 Zo Slovenska

Ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať prístup do vybraných prevádzok aj v čiernych okresoch. Myslí si to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).

Rozhodnutie však bude na konzíliu odborníkov, skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii v Košiciach. Sprísňovanie protiepidemických opatrení na štátnych hraniciach nepovažuje za potrebné.

Zaoberali sa opatreniami

Premiér zároveň vyzval nezaočkovaných, aby svoje rozhodnutie prehodnotili.

Opatreniami vo fitnescentrách či reštauráciách pre zaočkovaných v čiernych okresoch sa už podľa jeho slov konzílium odborníkov zaoberalo, no pred sviatkami ich nechcelo uvoľniť.

Téme sa má opätovne venovať vo štvrtok (4. 11.). Heger ozrejmil, že to súvisí aj s viacerými podnetmi nespokojných podnikateľov.

Cieľom je zaočkovanosť

„Myslím si, že sa tomuto potrebujeme povenovať, aby sme prevádzky mohli vrátiť do života pre zaočkovaných ľudí, lebo vieme, že nie sú ohrození,“ skonštatoval s tým, že väčšinou nekončia v nemocniciach.

Opäť vyzval všetkých nezaočkovaných, obzvlášť v kategórii 50 a viac rokov, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a poradili sa o očkovaní s lekárom.

Cieľom Slovenska je podľa neho tak, ako v iných krajinách, dosiahnuť vysokú mieru zaočkovanosti a upustiť z opatrení. „Budem rád, ak zmeníme myslenie na Slovensku a nebudeme chcieť ísť najtvrdšou cestou – premorovaním, ale pristúpime k tomu zodpovedne a využijeme práve vakcíny, ktorých máme dostatok,“ zhrnul.

