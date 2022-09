Zdroj: pixabay.com Čo má vláda za lubom? V práci bez mikrovlnky, chladničky, teplej vody a piatky bez ŠKOLY! Na verejnosť prenikol návrh opatrení, ktoré majú zabrániť energetickej katastrofe. Svietiť a kúriť sa má omnoho menej a padli aj slová o homeoffice a dištančnom vzdelávaní. 20. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

20. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Čo má vláda za lubom? V práci bez mikrovlnky, chladničky, teplej vody a piatky bez ŠKOLY! Na verejnosť prenikol návrh opatrení, ktoré majú zabrániť energetickej katastrofe. Svietiť a kúriť sa má omnoho menej a padli aj slová o homeoffice a dištančnom vzdelávaní.

Slovné spojenie „šetriť energiami“ sa skloňuje častejšie než kedykoľvek predtým. Energetická kríza je za rohom a Slováci neustále počúvajú, že ich čaká ťažká zima.

Šetriť chcú nielen ľudia v domácnostiach a firmy, ale aj štát. Odborníci z ministerstva životného prostredia pripravili zoznam konkrétnych opatrení. Jeho obsah zverejnil Denník N.

Ide zatiaľ len o pracovnú verziu, teda návrhy, z ktorých si bude vláda vyberať. Týkajú sa šetrenia vo verejných budovách, napríklad v sídlach ministerstiev, úradoch či školách.

Sporné školy

Práve otázka škôl vyvoláva vášne. Skloňuje sa totiž dištančné vzdelávanie a to majú rodičia i deti v čerstvej pamäti z doby pandémie. Mnohým rodičom takáto forma štúdia pridala starosti. V početnejších rodinách sa vyskytli tiež materiálne a technické problémy, keďže nie každé dieťa má vlastný notebook.

Premiér a aktuálne aj zastupujúci minister školstva Eduard Heger pred časom ubezpečil, že školy sa kvôli energetickej kríze zatvárať nebudú. V návrhoch nových opatrení sa ale píše aj o dištančnom vyučovaní počas piatkov a predĺžení zimných prázdnin.

Kto to zaplatí?

Minister práce Milan Krajniak nedávno hovoril o homeoffice v úradoch spadajúcich pod jeho rezort. Podľa neho by úradníci mohli pracovať z domu jeden či dva dni v týždni.

„V čase, keď sa vo vykurovacej sezóne spotrebúva najviac energií by sme vedeli pristúpiť k tomu, že by sme zaviedli home office určite na piatok, prípadne na štvrtok. Úrady by fungovali napríklad do štvrtka, ale v piatok by sa robilo z domu, aby sa počas troch dní v rade dalo šetriť energie. Menej by sme mali vykurovať chodby. Určite pristúpime k tomu, aby sa menej vykurovalo v noci a cez víkendy,“ uviedol svoje predstavy o šetrení energií v rezorte práce Krajniak.

Jeho vyjadrenie vyvolalo vlnu nevôle. Mnoho Slovákov naň reagovalo v komentároch na sociálnych sieťach. Nespokojní ľudia namietali, že štát možno ušetrí, energie za prácu z domu budú ale platiť z vlastných peňaženiek.

Návrhy opatrení

Pracovná verzia návrhov rezortu životného prostredia, ktorú zverejnil Denník N:

znížiť teplotu vykurovania (september 2022 – máj 2023),

skrátiť vykurovaciu sezónu,

zrušiť dodávky teplej úžitkovej vody pre administratívne budovy,

dôsledne dodržiavať útlmový režim vykurovania (september 2022 – máj 2023),

zaviesť povinnú prácu z domu v piatky (október 2022 – marec 2023), prípadne v pondelky a piatky,

povinná práca z domu v dňoch medzi dňami pracovného pokoja a víkendmi (október 2022 – marec 2023),

predĺžiť vianočné prázdniny v školách,

zaviesť výučbu z domu v piatky,

obmedziť využívanie nepotrebných elektrických spotrebičov (október 2022 – máj 2023),

informačná kampaň,

ukončiť vonkajšie osvetľovanie pamiatkových budov (október 2022 – máj 2023),

hydraulicky vyregulovať tepelné sústavy,

zaizolovať tepelné rozvody,

inštalovať termoregulačné hlavice,

vymeniť neefektívne technológie osvetlenia za LED,

inštalovať izolačné odrazové panely za radiátory,

vypracovať a predložiť individuálne plány dosahovania úspor energie v spravovaných verejných budovách,

vykonať energetické audity.

Zdroj: Dnes24.sk