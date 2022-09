Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová Z partnera Čaputovej omylom urobili PREZIDENTA: Jej reakcia vás pobaví! Gratulujem Jurajovi... Na kiks zahraničných novinárov zareagovala aj samotná prezidentka SR Zuzana Čaputová. Nezaprela v sebe zmysel pre humor. 19. september 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska

Na pohreb zosnulej anglickej kráľovnej Alžbety II. zavítala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom. V smútočnom oblečení si prišli uctiť pamiatku najdlhšie vládnucej britskej panovníčky, pričom spoločnú fotku pred pietnou udalosťou zverejnila prezidentka aj na sociálnej sieti.

Fotoagentúra sa však počas poslednej rozlúčky postarala o poriadny kiks. Za prezidenta SR označila práve Juraja Rizmana, pričom Zuzanu Čaputovú nespomenula vôbec.

Prezidentka si však z tohto omylu očividne ťažkú hlavu nerobila. Fotografiu zdieľala na Facebooku a so smajlíkom napísala: „Gratulujem Jurajovi! Je to neľahká funkcia pre ženu, nieto ešte pre muža.“

Reakcia prezidentky pobavila mnohých ľudí a vyzdvihli jej zmysel pre humor. Na jej príspevok zareagoval napríklad aj bývalý poslanec SaS Miroslav Žiak (prišiel o mandát, lebo musel po odchode SaS z vlády uvoľniť v parlamente miesto pre svojho straníckeho šéfa Richarda Sulíka, poz.red.): „Made my day. Mali ste zobrať Pištu aspoň do kabely, on je predsa víťaz,“ komentoval s viacerými smajlíkmi. Žiak narážal na Štefana Harabina, ktorý „vyhral“ prezidentské voľby.

„Je pre mňa cťou, že som sa mohla za celé Slovensko rozlúčiť s panovníčkou, ktorej éra sa natrvalo zapísala do dejín Spojeného kráľovstva, Európy, ale aj celého sveta,“ napísala Čaputová na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.

Dodala, že spôsob, akým sa Briti s Alžbetou II. rozlúčili, „naplno odzrkadľuje vzťah občanov Spojeného kráľovstva a krajín Commonwealthu so svojou kráľovnou“.

Čaputová sa v nedeľu večer spolu s ďalšími pozvanými svetovými lídrami zúčastnila na recepcii podávanej novým britským kráľom Karolom III., ktorému v mene celého Slovenska vyjadrila úprimnú sústrasť.

Prezidentka odletí v pondelok z Londýna do New Yorku, kde v utorok vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy na 76. Valnom zhromaždení OSN.

V New Yorku sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii podávanej americkým prezidentom Joeom Bidenom a prvou dámou Jill Bidenovou. Stretne sa aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a absolvuje viaceré bilaterálne rokovania, ktorých témou bude aktuálna energetická kríza.

Gratulujem Jurajovi! Je to neľahká funkcia pre ženu, nie to ešte pre muža. :) Posted by Zuzana Čaputová on Monday, September 19, 2022

