Politický COMEBACK a návrat expremiéra? Dzurinda hovorí o novom PROJEKTE! S kým rokoval?

Bývalý premiér a dlhoročný slovenský politik Mikuláš Dzurinda by sa mohol vrátiť na politickú scénu. Sám oficiálne túto správu nepotvrdil, no ani nevyvrátil a naznačil, že Slovensko by potrebovalo nový „projekt“.

Nie strana, ale projekt

Mikuláš Dzurinda sa nedávno objavil v rozhovore SME so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Expremiér v štúdiu komentoval búrlivé dianie v našej vysokej politike a vyjadril sa aj k svojmu mužnému návratu.

Dzurinda sa v ostatných mesiacoch vo verejnom priestore objavuje častejšie a už dlhšie sa špekuluje, či nechce zakladať novú stranu.

„Politická strana nestačí. Je potrebné premýšľať v širších kontextoch. Aby sme na jednej strane reflektovali to, čo na Slovensku je, aby sme nikoho neohrozovali, nelikvidovali, aby sa nikto z toho stredo-pravého demokratického politického spektra necítil ohrozený,“ reagoval Dzurinda na otázku, či pripúšťa návrat do politiky.

Dzurinda ale zároveň tvrdí, že nemá ambíciu byť predsedom novej strany.

„Nejde mi prísne vzaté o to, že potrebujem byť predseda strany. Nechcem byť predseda strany. Ale chcem zabrániť tomu, aby sa šírila skepsa, aby prozápadne naladení občania rezignovali, aby nešli voliť. Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy tak, ako posledné voľby,“ ozrejmil.

Rokovanie s KDH

Akú podobu by mala mať strana, za ktorou by stál aj Dzurinda, môžeme zatiaľ len špekulovať. Na povrch však vyplávalo, že expremiér sa už stretol s predstaviteľmi KDH. Pre Aktuality to potvrdil šéf KDH Milan Majerský.

„Stretol som sa aj s Dzurindom, vymenili sme si názory a v dobrom sme sa rozišli. V dobrom ako ľudia, ale aj s dobrým pocitom, že chceme pomôcť Slovensku,“ povedal.

Podľa zistení Aktualít svoju budúcnosť s KDH spája koaličná strana Za ľudí. Strana exprezidenta Kisku, ktorú aktuálne vedie Veronika Remišová, si v posledných prieskumoch neviedla veľmi dobre.

