Čo robiť po páde do vody pri prelomení ľadu? RADY hasičov vám môžu zachrániť život

Po páde do vody pri preborení ľadu sa treba snažiť udržať nad vodou a neprepadnúť panike, radí riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Vranov nad Topľou Jozef Ondrej.

Záchranu osôb z ľadovej vody si hasiči zo stanice v obci Holčíkovce vyskúšali vo štvrtok počas taktického cvičenia na vyrovnávacej nádrži Malá Domaša v obci Slovenská Kajňa.

Držte sa ľadu

„Človek spanikári, hádže sebou, kope, a tým sa vysiľuje, podchladí sa. Najhoršie je, keď človek skĺzne pod ľad. Čiže sa treba snažiť držať ľadu. Treba kričať a dúfať, že niekto ho počuje,“ uviedol Ondrej.

V prípade, že sa človek v blízkosti zamrznutých vodných tokov alebo plôch nachádza sám, vstup na ľad dôrazne neodporúča.

Taktické cvičenie

Na miesto simulovanej udalosti dorazili hasiči zo šesť kilometrov vzdialených Holčíkoviec približne do ôsmich minút od jej ohlásenia. „Je to reálny čas, za ktorý sem dokážu hasiči prísť. Niekedy to môže stačiť, niekedy nie, závisí to od okolností,“ skonštatoval hasičský dôstojník.

Počas taktického cvičenia si hasiči vyskúšali rôzne spôsoby záchrany osoby prepadnutej do ľadovej vody a jej transport na breh, a to za použitia náradia, nastavovacieho rebríka a doskových nosidiel, ako aj bez akýchkoľvek technických pomôcok.

Ako Ondrej doplnil, vranovskí hasiči pri podobných udalostiach nezasahujú často. „Ale zhodou okolností v nedeľu (16. 1.) sme mali zásah na nádrži Veľká Domaša v časti Dobrá – Zátoka, kde sa prelomil ľad pod šesťročným dieťaťom. Malo tam rodičov. Naši tam boli s pohotovosťou vyslaní na zásah, dojazd tam bol nejakých 11 minút,“ priblížil s tým, že v čase príjazdu hasičov už bolo dieťa mimo vody.

