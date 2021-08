Zdroj: Instagram.com/borisvalabik Valábik sa verejne zastal profesora Krčméryho: Vyhrážať sa smrťou je NENORMÁLNE! Bývalý hokejista Boris Valábik vyjadril podporu profesorovi Vladimírovi Krčmérymu, ktorému sa nedávno vyhrážali. 2. august 2021 han Magazín

Niekdajší špičkový obranca a v súčasnosti moderátor a zabávač, vyšiel s pravdou von na svojom instagramovom profile.

„Mám potrebu verejne (súkromne som to už spravil skôr) podporiť takých ľudí ako Vlado Krčméry, ale aj Pavol Čekan, či Peter Sabaka a povedať im, že nás, normálnych a rozumných je viac, ale mám pocit, že našim mlčaním môžeme u takýchto ľudí vzbudzovať dojem, že sú v tom sami a osamotení,“ napísal robustný Valábik.

Čo je choré?

„Neviem, možno je to ten férový, tímový hráč vo mne, ale nedá mi neprejaviť podporu. Občas ma premôže pocit, že my, normálni, robíme chybu, že sme ticho. Nie, ľudia, ktorí sa vyhrážajú smrťou ľuďom ako Pán prof. Krčméry, alebo vedec Pavol Čekan nie sú normálni. Akokoľvek sa to ktokoľvek snaží zľahčiť alebo krútiť. Je to šialené a choré. A nie je ani normálne chodiť protestovať pred súkromné obydlia týchto ľudí, kde aj so svojimi rodinami bývajú a majú sa tam cítiť bezpečne,“ dodal Valábik.

Na záver ešte doplnil, že jeho názor na aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, neprezradil. Len sa zastal odborníkov. „Ja píšem o vyhrážaní sa, nie o tom, kto má na čo aký názor. Ani môj nepoznáte. Ale vyhrážať sa niekomu smrťou je nenormálne. Nás je viac Vladko, Pavol a Peter,“ zakončil.

