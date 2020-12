28. december 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Ďalšie statusy premiéra na Facebooku: VIETE, koho ponúkol na očkovanie za 10-tisíc lajkov?

Premiér Slovenska Igor Matovič sa rozpísal. Môže za to hlavne jeho karanténa, počas ktorej chrlil statusy jedna radosť. Tu je "výcuc" z jeho štyroch posledných.

O tom už vie hádam každý, že predseda vlády SR je „kamarát“ s Facebookom. Práve na svoj profil „vešia“ jeden príspevok za druhým.

Štyri za deň

Od nedele (27. 12.) do pondelka večera bol Igor Matovič obzvlášť produktívny, keď napísal hneď štyri. Zaujímavý bol hneď ten prvý, v ktorom sa obšírnejšie pozastavil pri vakcínach a očkovaní. „Na začiatok, si uvedomujem, potrebujete vidieť dôkaz, že vakcíny sa sám nebojím. Lenže, sám vám ho teraz ponúknuť neviem, keďže pravidlá zakazujú sa očkovať do 90 dní po prekonaní Covidu. Viem si však predstaviť iný dôkaz, aby ste verili, že chcem hrať s Vami fér – miesto mňa by som poprosil, aby podstúpili očkovanie dve ženy môjho života – moju mamu a moju manželku Pavlínku,“ píše premiér na sociálnej sieti.

„Ak považujete za správne, aby miesto mňa dôkaz dôvery vo vakcínu vykonali dve ženy môjho života, ktorým by som určite ublížiť nechcel, dajte lajk či srdiečko. Maminu a Pavlínku však budem prehovárať len vtedy, ak lajkov a srdiečok bude aspoň 10-tisíc,“ prekvapivo uviedol.

Koniec izolácie

Hneď v pondelok ráno sa pochválil s tým, že už končí jeho karanténa. „Test mi ukázal pozitivitu na Covid-19. Nastúpil som preto do domácej izolácie a tá mi dnes v noci skončila. Najväčšie ďakujem patrí mojim trom žienkam, ktoré sa tu o mňa celý čas starali. Tie desiatky klop-klop na dvere a za nimi položené niečo fajn pod zub, Štedrovečerná večera či rozbaľovanie darčekov cez videohovor, koncert na želanie, rozhovory cez dvere a podobné karanténne zážitky zostanú nezabudnuteľné,“ teší sa Matovič na Facebooku.

Ďalšie dva

Nasledujúce dva príspevky mieril Matovič do radov opozície, ktorá upozornila na to, že do parlamentu mali dovolené prísť aj poslanci, ktorí mali pozitívny test na COVID-19. Išlo o mimoriadnu schôdzu a predĺženie núdzového stavu. „Vraj to je nemorálny papalášizmus. Hovoria, že poslanci nesmú mať žiadne výhody voči obyčajným zamestnancom. Tak takto – skúsme bez servítky! Brať bez hanby 4 500 eur čistého mesačne, a s prepáčením celý rok hovno robiť – a stráviť akože v práci 50 hodín mesačne, to je nenormálny papalášizmus,“ stojí v jeho príspevku.

„Každý pozitívny človek môže ísť nakupovať do potravín. Pozitívne zdravotné sestry a lekári môžu/musia zachraňovať životy. Pracovníci kritickej infraštruktúry majú rovnako povinnosť prísť do práce aj pozitívni, ak ich je treba. Túto možnosť, respektíve skôr povinnosť včera získala prezidentka, ministri aj poslanci, a zrazu oheň na streche!“ začína posledný status Matoviča, ktorý nazval: Hlúpa vlna nenávisti.

