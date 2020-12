28. december 2020 MI Politika Kotlebovci vyčíňali v parlamente! Roztrhali fóliu oddeľujúcu poslancov s covidom

Parlament dnes po náročných peripetiách schválil zmenu ústavného zákona, ktorá vláde umožní opakovane predlžovať núdzový stav. Hlasovali aj infikovaní poslanci, hoci kotlebovci to chceli prekaziť.

4 Galéria

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Instagram.com/andrejstancik

Obavy z náhleho ukončenia núdzového stavu sú zažehnané. Pôvodne hrozilo, že od 29. decembra by vláda stratila dôležité nástroje na zvládanie pandemickej situácie, pretože by už nemohla legálne predĺžiť núdzový stav. Podarilo sa odhlasovať kľúčovú zmenu zákona, ale nebolo to vôbec hladké.

Agresívni kotlebovci

Aby poslanci mohli zmeniť ústavný zákon a umožniť vláde opakovane predlžovať núdzový stav, potrebovali dostať do pléna aj covid-pozitívnych zákonodarcov. Na poslednú chvíľu im to umožnil sám hlavný hygienik vyhláškou, ktorú vydal len deň predtým.

Infikovaní poslanci sa po parlamente pohybovali s respirátorom a za mimoriadnych hygienických opatrení.

„Bolo to šesť pozitívnych poslancov. Mali samostatný vchod a neprišli sme s nimi do žiadneho kontaktu, ja som ich ani nevidel. Rovnako tak sa s nimi nestretli ani zamestnanci NRSR okrem jedného komplet oblečeného v ochrannom odeve,“ uviedol na následnom brífingu poslanec OĽaNO Kristián Čekovský.

Súčasťou opatrení bolo aj špeciálne sedenie, ktoré šesticu infikovaných oddeľovalo igelitom od zvyšku zdravých poslancov.

Lenže podľa poslanca OĽaNO Andreja Stančíka kotlebovci túto ochrannú fóliu roztrhali, čím chceli zrejme ochromiť hlasovanie. „Snahu oddeliť nakazených od nenakazených zmaril POSLANEC SUJA. Kotlebovec, ktorý zjavne neudržal nervy na uzde a roztrhal ochrannú plentu, lebo … lebo je NERVÁK a zjavne nezvláda psychicky situáciu,“ napísal v statuse na Facebooku poslanec Peter Pollák jr.(OĽaNO).

Stančík k tomu pridal aj fotku, ktorú na Facebooku zdieľal napríklad aj minister životného prostredia Ján Budaj.

„Poslanci, čo tu dnes robili najväčší humbuk, sú tí, čo tu nedávno pobehovali po parlamente s rúškami pod bradou a nedodržiavali opatrenia,“ skomentoval K. Čekovský.

Podarilo sa

Napokon sa parlamentu podarilo novelu ústavného zákona schváliť aj napriek pôvodne roztrhanej fólii.

„Kotlebovci, ficovci a pellegríniovci dnes skúsili pokračovať v rozbíjaní našej kampane proti pandémii… Kašlú na životy ohrozených ľudí, nad všetko povýšili svoj politický záujem a strach pred spravodlivosťou,“ napísal na Facebook minister Ján Budaj.

Dodal, že „poslanci vládnej koalície sa našťastie zišli v takom počte, že snahy kotlebovcov, pellegríniovcov a ficovcov vyšli na prázdno.“

Ak by parlament neschválil novelu ústavného zákona, bolo by ohrozené fungovanie nemocníc v čase pandémie a záchrana pacientov na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva by stratilo kontrolu nad riadením zdravotného systému, akú má len v núdzovom stave.

Ak vláda po novom predĺži núdzový stav o ďalších 40 dní, bude potrebovať aj dodatočný súhlas parlamentu, a to najneskôr do 20 dní.