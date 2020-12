27. december 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Dočkáme sa hokejového REPETE? Majstrovstvá sveta v roku 2021 môžu prideliť Slovensku!

Nie, nejde o "kanadský žartík", ale o slová, ktoré vyriekol samotný prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel. O čo presne ide?

Najbližší hokejový šampionát majú hostiť hlavné mestá Lotyšska (Riga) a Bieloruska (Minsk). Lenže, ako je všeobecne známe, situácia v druhom menovanom štáte nie je po voľbách už niekoľko týždňov ideálna. Preto je veľmi pravdepodobné, že Bielorusku túto česť IIHF v roku 2021 odoberie.

Čo bude potom?

Ako uvádza švajčiarsky portál watson.ch, prezident Fasel ešte MS v hokeji 2021 v Lotyšsku a Bielorusku oficiálne nezrušil, ale intenzívne sa hľadá náhrada. V hre je, samozrejme, lotyšská Riga, lenže tam majú len jednu halu s kapacitou 10-tisíc miest. A to je prekážka. Ak by sa hralo bez divákov, šampionát „v bubline“ jeden štadión neutiahne. Ak povolia aspoň akú-takú návštevnosť, tak MS potrebujú dve takéto haly.

Práve preto sa Faselovi javí ako najlepšia táto možnosť: Posunúť šampionát do Prahy a Bratislavy. „Za daných podmienok nemožno vylúčiť majstrovstvá sveta v Českej republike alebo na Slovensku,“ vyjadril sa René Fasel.

Aké sú výhody?

Kombinácie hlavných miest Česka a Slovenska sú výhodné preto, že sú k dispozícii požadované haly, kultúra a obľúbenosť hokeja je na vysokej úrovni, a hlavne, schopnosť organizátorov v krátkom čase zorganizovať veľké podujatie na vysokej úrovni. Treba dodať, že rozhodujú aj financie. IIHF je pre zrušenie MS 2020 prakticky bez zisku a treba šetriť.

Ako informuje spomínaný portál, MS v Česku a na Slovensku sú lacnejšie ako na západe. René Fasel dokonca hovorí: „Oveľa lacnejšie!“

Aj on si je vedomý, že keby aj v máji ešte šarapatil koronavírus, zrejme by sa hralo po štýle NHL v bubline. To by však zhltlo veľký balík peňazí. Pokiaľ by chýbali ešte aj diváci, niet pochýb o tom, že členovia IIHF budú hľadať čo najlacnejší variant.

Keďže, tohtoročný šampionát vo Švajčiarsku sa nekonal, poslednými MS boli práve tie v roku 2019 na Slovensku. Po dvoch rokoch by sme si teda mohli zopakovať, aké to je, hostiť elitný hokejový turnaj.

