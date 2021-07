9 Galéria Zdroj: Facebook.com/groups/Turista Ďalšie VAROVANIE pred medveďom: Promenádoval sa medzi rodinnými domami! FOTO Výskyt medveďov v tesnej blízkosti ľudí je na Slovensku čoraz častejší jav. Stalo sa tak aj dnes ráno v obci na strednom Slovensku. 5. júl 2021 han Zo Slovenska

Ako informuje skupina Turista na sociálnej sieti, medveď sa mal pohybovať o obciach v okrese Žiar nad Hronom.

Nečakaných stretnutí človeka s medveďom je v posledných týždňoch akosi príliš. Takmer každý deň sa na Facebooku „mihne“ príspevok s oznamom, kde a kedy bolo toto zviera zaznamenané v tesnej blízkosti obydlí. Najnovšie pripravil nepríjemné prekvapenie v Lovčici.

„Pozor na medveďa! Dnes ráno sa pohyboval v Lovčici,“ píše autorka videa, na ktorom je v takmer 90-sekundom zázname jasne vidieť, ako sa šelma pohybuje po ceste v dedine.

Rozdielne reakcie

Pod príspevkom sa okamžite strhla slovná prestrelka o tom, či je správne, aby človek naháňal medveďa autom. Samozrejme, že išlo o ľudskú reakciu, aby zviera zahnal naspäť do lesa. „Veď uteká pred autom, je to štvanica,“ stojí pod statusom v jednom z komentárov. Okamžite na to zareagoval iný komentujúci takýmto názorom: „Medveď je podľa vás hrdina? Svet je postavený na hlavu, keď stretnete medveďa uprostred dediny…“

Nateraz je otázne, čo alebo kto zahnal medveďa do dediny v okrese Žiar nad Hronom, ale výskyt najväčšej šelmy na Slovensku v tak tesnej blízkosti ľudí, je na zamyslenie.

Prvý prípad zabitia

Pitva 57-ročného muža, ktorého telo našli v pondelok 14. mája v doline Banskô v Liptovskej Lúžnej, preukázala, že zahynul po útoku medveďa.

Starosta Liptovskej Lúžnej Albín Husarčík priblížil, že k udalosti došlo, keď bol nebohý muž v doline na prechádzke.

Zdôraznil, že ide o lokalitu v extraviláne, kam ľudia zvyknú chodievať. V centre dediny podľa neho problém s výskytom medveďov nikdy nemali, chodievajú však na salaš. „V prírode sa veľa ľudí stretáva s medveďom, vidia ho, ale prípad napadnutia človeka tu v našej obci ešte nebol,“ podotkol.

FOTO: ilustračné

