29. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín Dámy, nosíte takto upravené vlasy? Tieto 4 účesy vás môžu pripraviť o korunku krásy Vedeli ste, že aj obyčajná gumička vás môže pripraviť o korunku krásy?

Vraví sa, že experimentovanie s vlasmi sa ženám môže škaredo vypomstiť. Odborníci neodporúčajú najmä časté farbenie či tónovanie. Vyzerá to však tak, že o vlasy môžete prísť aj oveľa nevinnejším spôsobom.

Pozor na účesy!

Doktorka Lily Talakoub na TikToku varuje ženy pred účesmi, ktoré môžu spustiť postupné vypadávanie vlasov: „Ak nosíš vlasy príliš pevne, tieto účesy môžu spôsobiť trakčnú alopéciu,“ prízvukuje odborníčka, pričom jej odporúčanie videlo viac ako dva milióny ľudí. Pred akými účesmi vystríha?

Ide o drdol, vysoký vrkoč, príčesky a zapletené copíky. Nebezpečné sú vtedy, ak sú nosené každý deň, pričom takto upravené vlasy sú príliš stiahnuté.

Genetická a získaná alopécia

Poznáme niekoľko druhov alopécií. Toto nenákazlivé autoimunitné ochorenie spôsobuje vypadávanie vlasov. Choroba sa dostala oveľa viac do povedomia verejnosti najmä potom, ako Will Smith bránil svoju manželku Jadu fackou, ktorú uštedril komikovi, ktorý si z jej dedičnej choroby vystrelil verejne na Oscaroch. No poznáme aj spomínanú trakčnú alopéciu.

„Medzi ireverzibilné straty vlasov patria aj alopécie vyvolané tlakom a ťahom. Tie môžu vzniknúť v mieste tlakových obväzov alebo pri účesoch, pri ktorých sa opakovane vyvíja silný ťah,“ informuje o tom Unilabs Slovensko, a z praxe popisuje i prípad s ireverzibilným typom alopécie u pacienta venujúcemu sa breakdancu.

Príčinou teda nemusí byť len dedičnosť, stres a nesprávne stravovanie, ale aj silný ťah a tlak, ktorý vzniká pri účesoch.

Tip redakcie: Ak nechcete alebo nemôžete mať vlasy častejšie rozpustené, skúste vymeniť gumičku za štipec, patentnú sponu alebo čelenku. Vlasy nechajte počas sánku voľne rozpustené alebo voľnejšie stiahnuté gumičkou.

