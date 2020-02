21. február 2020 Správy Zo Slovenska Danko emotívne kritizoval opozíciu, Fico odkázal Bugárovi, že "sa pchajú do zadku" Matovičovi

Osem dní pred voľbami lietajú medzi politikmi, aj koaličnými, tvrdé odkazy. V hre je schválenie veľkého sociálneho balíka, na ktorom nie je zhoda.

Zdroj: TASR

Hlasovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k trom vládnym novelám na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR ukázalo, kto ako k návrhom pristupuje.

Skonštatoval to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) po tom, ako sa v piatok hlasovanie v pléne nepodarilo pre neuznášaniaschop­nosť parlamentu.

Kritika opozície

„Hlasovanie ukázalo, kto ako vážne myslí toto hlasovanie,“ skonštatoval Danko. Podľa jeho slov sa pri ňom otestovalo, akú podporu má skrátené legislatívne konanie. Dodal, že žiadna tragédia to nie je.

Poukázal na hlasovanie poslancov zo Sme rodina. „Sme rodina oklamala verejnosť, klame koalíciu a snaží sa parazitovať na témach,“ podotkol Danko s tým, že hnutiu o podporu sociálnych opatrení nejde.

Šéf SNS je podľa vlastných slov opatrný pri prídavku na dieťa. Navrhuje iný systém motivácie matiek. Bol by napríklad za úpravu platenia daní z príjmu pre pracujúce matky.

Po Matovičovi

Strana SNS na sociálnej sieti spúšťa hlasovanie o tom, či ľudia chcú zrušenie diaľničných známok. Danko uviedol, že na základe tohto hlasovania sa SNS rozhodne, či návrh podporí v parlamente. Ľudia majú čas vyjadriť sa do utorka 25. februára do 10.00 h.

Danko zároveň odkázal, "a spomeňte si, keď Mirko Beblavý v pyžamku bude znova niečo vystrájať. Alebo Igor Matovič pôjde na rokovanie premiérov alebo Petra Krištúfková bude ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom nás prejde všetkých smiech.“

„Mám toho po krk. Ak ľudia nezahlasujú na Facebooku za, tak vôbec to nepodporíme. A robte si, čo chcete aj s rekreačnými,“ rozpráva sklamaný predseda SNS. „Sám som zvedavý, čo urobia ľudia, keď sa tu vyhlasujú ankety á la Matovič. Tak nech sa páči, choďte na Facebook. Chcete diaľničné známky, nechcete a veľa šťastia,“ dodal Danko,

Bugár je podľa Fica cholerik

Predseda Smeru Robert Fico už niekoľko dní kritizuje nateraz stále svojho koaličného partnera Bélu Bugára. Prítomných bolo dnes len 68 zákonodarcov. Opoziční poslanci zo strán SaS, OĽaNO, Sme rodina a nezaradení poslanci sa prezentovali ako neprítomní na hlasovaní. Rovnako aj klub Most-Híd okrem poslanca Eduarda Adamčíka, ktorý bol za.

Fico preto vyzval Bugára, aby jeho poslanci prišli v utorok hlasovať. „Vládna koalícia neskončila. Končí sa až dňom volieb,“ povedal predseda Smeru. Pripomenul, že nie je možné, aby vláda, v ktorej sedia aj jeho ministri, schválila návrh na skrátené konanie a poslanci neprišli na rokovanie.

Bugára Fico označil za cholerika. O poslancoch Mostu-Híd hovorí ako o katastrofe. Tvrdí, že ich oklamali aj po vražde, a hovorí, že len kalkulujú, aby sa dostali opäť k moci.

Robert Fico nevidí problém, že chýbali poslanci za Smer, lebo podľa neho sú situácie, keď nie je stopercentná účasť poslancov. „Keby Béla Bugár nebol vypočítavý, tak to bez ťažkostí prejde…Je čas, aby Most-Híd vypadol z parlamentu, lebo ukázal svoju bezcharakternosť,“ povedal. Predseda Smeru tvrdí, že Most-Híd sa „pchá do zadku“ Igorovi Matovičovi, lebo čaká, že ho vezmú do budúcej vlády.

Fico tiež doplnil, že čo sa týka zrušenia diaľničných známok, ktoré presadzuje koaličná SNS, tak Smer-SD s týmto krokom nemá žiadny problém.

„Ak si chce SNS urobiť nejaký prieskum, v tom im nemôžeme brániť. Pre nás sú tri priority, a to 13. dôchodok, Istanbulský dohovor a rodinné prídavky,“ zopakoval Fico s tým, že aj Bugár by si mal plniť povinnosti koaličného partnera.

Zdroj: TASR