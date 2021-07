Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS Danko sa odfotil s Gargamelom: Aj v politike sú ľudia, ktorí sa chovajú ako on! Tento "týpek" bol jedinečný! Napísal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v statuse po tom, čo sa nechal zvečniť so zlým čarodejníkom z rozprávky. 12. júl 2021 han Politika

Bývalý predseda NR SR je mimoriadne činný na Facebooku, kde cez víkend dával jeden status za druhým. Patrí k nim aj ten, na ktorom sa usmieva vedľa jednej z hlavných postáv Šmolkovcov.

Iste si spomínate na animované postavičky sfarbené do modra. Áno, sú to Šmolkovia. Práve tam je spomínaný Gargamel, ktorý je ako zlý čarodejník večným nepriateľom všetkých Šmolkov. A práve s maketou čierneho starého pána sa „cvakol“ Danko.

Najprv protest

V sobotu sa v hlavnom meste konal protest proti vláde Eduarda Hegera, na ktorom nechýbal ani šéf národniarov. Potom si to zamieril na akciu pri obci Bojná. „Úžasní ľudia a perfektný guláš. Bola tam veľmi pozitívna energia na každom kroku. Tohto rozprávkového miláčika som zbadal a musel sa s ním zo srandy odfotiť. Netreba sa brať vážne a poviem pravdu, tento týpek Gargamel bol jedinečný,“ napísal Andrej Danko ku fotografii s Gargamelom.

Koho tým myslel?

Ako kritik terajšej vlády je zrejmé, na koho vo svojom statuse narážal. „V politike a aj v živote je žiaľ množstvo ľudí, ktorí sa správajú presne ako on. Nech sa vám vyhýbajú hlúpi a zlí ľudia. Úprimne vám to želám a verte, že viem o čom hovorím. Ak vám aj tak prídu do života, utekajte od nich čím skôr. Ľudia sa nemenia, len sa jednoducho časom prejavia,“ uzavrel Danko príspevok na sociálnej sieti.

