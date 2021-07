Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktorému znameniu sa ozvú staré lásky Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 12. - 18. júla? 11. júl 2021 Magazín

Baran

Aj v tomto týždni sa môžete tešiť len na úspech a napredovanie vo vašom zamestnaní. Dokonca aj vaši nadriadení vám otvorene prejavujú svoju spokojnosť s vašimi výsledkami. Ale aj vy, čo podnikáte, nebudete sa mať na čo sťažovať. Máte pred sebou dobré zmluvy a obchody. Taktiež aj v súkromí máte pred sebou príjemné dni v kruhu vašich blízkych, preto, aby to tak zostalo, v piatok neriešte doma nič dôležité. Pohádali by ste sa.

Býk

Vy, ktorí sa už nejaký čas snažíte v rámci vašej kariéry dosiahnuť tie najvyššie méty, mali by ste sa v priebehu tohto týždňa naozaj snažiť, pretože práve v tejto oblasti máte na vašej strane priazeň hviezd. Pracovne sa bude dariť hlavne vám, čo pracujete v zahraničí, alebo pre nejakú zahraničnú firmu. V osobnom živote, hlavne v partnerskom spolužití, pozor na stredu a štvrtok. Hrozí tichá domácnosť. Inak ostatné dni sú pekné a pokojné.

Blíženci

Tento pracovný týždeň vás zastihne plných ambícií byť najlepší z celého vášho kolektívu, čo sa vám aj bude dariť a tak si postupne krok po kroku upevňujete a zlepšujete vaše postavenie. Váš osobný život či partnerské alebo rodinné spolužitie sa v priebehu týchto dní bude niesť v duchu radosti, pohody a zábavy. Tak si to všetko užite do sýta.

Rak

V zamestnaní vám ide všetko od ruky. Nemáte problém so žiadnou vašou pracovnou úlohou, ktorú ste si naplánovali. Len v piatok sa snažte vyhnúť podpisovaniu všetkých dôležitých zmlúv. Mohli by ste prehliadnuť niečo, čo by vám do budúcna mohlo spôsobovať problémy. V rodinnom spolužití, ktoré je pre vaše znamenie veľmi dôležitou súčasťou vášho života, ste spokojní a naplnení.

Lev

Chuť do práce, elán a energia vám nechýba, tieto danosti máte na rozdávanie. Taktiež sa snažíte vylepšiť si vašu pozíciu, ale vyskytnú sa neočakávané, náhle a nepredvídateľné okolnosti, ktoré vám vo vašich snahách budú prekážkami, ale v konečnom súčte všetko zvládnete k vašej spokojnosti. V partnerskom spolužití sa v utorok a v stredu nedokážete vyhnúť menším nedorozumeniam, ale v nedeľu si to všetko vynahradíte vo všetkom. Ste až prešťastní.

Panna

Toto sú vaše dni, počas ktorých vašim nadriadeným opäť dokážete, že ste lídri celého pracovného kolektívu, čo vám veľmi význačne pomôže aj v postupe na kariérnom rebríčku. Ste spokojní aj v osobnom živote ako aj v partnerskom a rodinnom spolužití, ktoré sa v priebehu tohto týždňa bude niesť v duchu spokojnosti a radosti. Podeľte sa o ňu aj s vašimi priateľmi. Pozvite si ich cez víkend domov, alebo choďte niekam do prírody kempovať.

Váhy

Ak patríte k tým, ktorí sa snažíte o postup v kariére, mali by ste na vašom pracovisku zo seba vydať maximum. Počas týchto dní máte totiž na vašej strane hviezdy. V zamestnaní sa bude dariť aj vám, čo pracujete v zahraničí, alebo aspoň spolupracujete s nejakou zahraničnou firmou. V súkromí sa snažte v stredu a vo štvrtok vyhnúť otvoreným konfrontáciám s vašimi partnermi. Hrozí tichá domácnosť.

Škorpión

V zamestnaní máte tento týždeň všetko v poriadku a bez problémov. Dokonca sa vám v pozitívnom slova zmysle niečo vynorí z vašej predchádzajúcej pracovnej činnosti, čo vás poteší. Tešiť sa môžete hlavne z veľmi dobrých finančných ziskov najmä vy, čo podnikáte. V osobnom živote vám vesmír praje v oblasti lásky počas utorka a soboty čo znamená, že sa trvalé vzťahy utužia ešte viac, ale budú vznikať aj nové.

Strelec

Pre vaše znamenie počas celých týchto sedem dní platí – keď sa darí, tak sa darí. Chcete začať podnikať, chcete investovať vaše financie, chcete meniť zamestnanie alebo snívate o kariére? To všetko môžete mať. Stačí, ak sa len trochu posnažíte .Aj v súkromnom živote ste spokojní nad mieru, preto pozor cez víkend na vašu tvrdohlavosť. Mohla by sa premeniť na škriepky o ničom.

Kozorožec

Konečne sa aj vášmu znameniu začína po ozaj dlhom období dariť v zamestnaní, ale je to hlavne vaša zásluha, vaša nezlomná snaha, ktorá vám začína prinášať očakávané ovocie. V súkromí to budete mať zaujímavé hlavne vy, nezadaní. Budú sa vám ozývať vaše bývalé lásky so snahou nadviazať kontakt tam, kde ste skončili, ale budete mať aj veľa príležitostí spoznať nových ľudí ako „kandidátov“ na vášho partnera. Je len na vás komu dáte prednosť.

Vodnár

Je pred vami pracovne ďalší náročný pracovný týždeň plný nepríjemných zmien a nepochopenia zo strany vašich nadriadených alebo spoločníkov. Proste sa vám nedarí. Ešte že v osobnom živote je u vás všetko tak, ako má byť. Máte tak možnosť sa trochu uvoľniť a relaxovať. Potrebujete nabrať novú energiu. Cez víkend nemyslite na nič len odpočívajte.

Ryby

V priebehu týchto dní sa všetky vaše snahy v zamestnaní dosahovať dobré výsledky budú míňať účinkom. Tak isto to bude aj u vás, ktorí sa snažíte budovať kariéru. Ste z toho všetkého unavení a znechutení. Naopak, v oblasti lásky, si užívate všetky jej slasti. Máte pri seba partnerov, ktorí vás nie len milujú, ale vo všetkom chápu a podporujú. Preto bude fajn, ak si iba pre vás a vaše polovičky vyhradíte celý víkend.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

