19. december 2020 Tlačové správy Darujte ten najlepší darček na celý život nielen sebe, ale aj ostatným

Mať zdravé deti je tým najväčším darom. Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá genetickými analýzami, prevenciou zdravia, zdravým životným štýlom so smerovaním k precíznej zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: 12 MESIAČIKOV

Preto vieme, že pre zdravé napredovanie detí má genetika a poznanie ich genetického potenciálu veľký význam. Genetické ochorenia sú kategóriou ochorení, ktorých časť vieme odhaliť, no veľa z nich je stále náročné liečiť či vyliečiť. Náklady na liečbu mnohonásobne prekračujú bežné rozpočty rodín. Preto sme sa my DNA4fit rozhodli dlhodobo podporovať takého rodiny a ich deti.

V spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk sme pripravili projekt 12 MESIAČIKOV, v ktorom v priebehu dvanástich mesiacov venujeme 12 Eur z každej našej genetickej analýzy konkrétnemu dieťaťu s genetickým ochorením, aby sme pomohli zlepšiť jeho životný príbeh.

Počas nasledujúcich dvanástich decembrových dní predstaví DNA4fit a portál ĽudiaĽuďom.sk prostredníctvom svojich sociálnych sietí postupne prvých päť príbehov detí, ktoré trpia rôznymi genetickými ochoreniami.

Ich rodičia sa pasujú so životom tak ako vedia, snažia sa tak ako každí iní rodičia prispieť svojim deťom k čo najkrajšiemu životu. Nie je to ľahké ani psychicky ani finančne. Chceme im pomôcť. Každý príbeh môžete podporiť ľubovoľnou čiastkou a ku nej napísať povzbudivé slová, no zároveň môžete podporiť tieto výzvy kúpou DNA analýzy a prispieť k zdraviu nielen svojej rodiny, ale aj detičiek, ktoré to akútne potrebujú.

My im okrem 12Eur z každej analýzy venujeme aj našu najlepšiu genetickú analýzu a tak im pomôžeme v ich zdravšom vývoji.

„Rok 2020, nám ukázal aké dôležité je zdravie. My ako spoločnosť sa snažíme dlhodobo podporovať myšlienku preventívnej zdravotnej starostlivosti a medicíny na základe faktov, lebo to je cesta k výraznému zlepšeniu imunity, vitality a zdravia celej populácie. V prípadoch, v ktorých je pre navrátenie zdravia už nevyhnutná liečba, sme pripravení pomáhať. Preto je projekt 12Mesiačikov štartovacím projektom, v ktorom chceme pomáhať v liečbe detí s genetickými ochoreniami. Týmto projektom určite nekončíme, skôr začíname našu cestu dlhodobej pomoci tam kde je potrebná.“ hovorí Pavol Pavlovič, zakladateľ DNA4fit.

Pomôcť môže ktokoľvek aj tým, že bude tieto príbehy zdieľať a šíriť medzi všetkých ľudí s pridaním heštegov #12mesiacikov a #ludialudom.

