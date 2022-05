Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Deň matiek slávime takmer STO rokov: TOP zábavné fakty, ktoré ste o ňom nevedeli Počas druhej májovej nedele si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našich životoch. Deň matiek sa v rôznych podobách oslavuje takmer po celom svete. 7. máj 2022 Magazín

7. máj 2022 Magazín Deň matiek slávime takmer STO rokov: TOP zábavné fakty, ktoré ste o ňom nevedeli Počas druhej májovej nedele si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našich životoch. Deň matiek sa v rôznych podobách oslavuje takmer po celom svete.

Deň matiek nemá presne stanovený dátum. Sviatok, ktorý je venovaný oslavám mám a materstva, má v rôznych krajinách iný termín. Na Slovensku je to druhá májová nedeľa, no napríklad vo Veľkej Británii to je štvrtá pôstna nedeľa a niektoré arabské krajiny si matky pripomínajú 21. marca.

História sviatku

Prapôvod Dňa matiek by sme mohli nájsť dávno pred prvými oficiálnymi oslavami. Už v starovekom Grécku slávili sviatok plodnosti a matiek. V Anglicku sa zase v 16. storočí oslavovala Materská nedeľa, ktorá pripadala na pôstne obdobie pred Veľkou nocou.

Moderná história medzinárodných osláv sa začala písať v roku 1907. Sviatok bol inšpirovaný bojovníčkou za práva matiek Anny Reeves Jarvisovou. Už o rok neskôr prebehli prvé verejné oslavy. Termín druhej májovej nedele stanovil v roku 1914 americký prezident Woodrow Wilson.

Oslavy v našich končinách

Na našom území sa Deň matiek začal sláviť v roku 1923. Jeho najväčšou propagátorkou bola dcéra vtedajšieho prezidenta Alica Masaryková. V čase komunizmu boli oslavy Dňa matiek nahradené Medzinárodným dňom žien. Na Slovensku si sviatok všetkých mamičiek vo veľkom pripomíname opäť od roku 1989.

S Dňom matiek sa spája aj množstvo rekordov a zaujímavostí. Pripomeňme si tie najväčšie z nich:

Američania v roku 2017 na darčeky počas Dňa matiek minuli neuveriteľných 23 miliárd dolárov. Deň matiek je celosvetovo tretím najobľúbenejším a najviac oslavovaným sviatkom. Prekonali ho iba Vianoce a Veľká noc. Vo Veľkej Británii je na Deň matiek odoslaných viac ako 30 miliónov pohľadníc. V rovnakej krajine sa počas tohto dňa uskutoční najviac telefonických hovorov za celý rok. Oproti bežným dňom stúpne počet hovorov o 37 percent. Podobne je to aj v Spojených štátoch, kedy sa vykoná viac telefonických hovorov než v iné dni. Priemerná cena darčeka na Deň matiek je v USA 186 dolárov, v Kanade 84 kanadských dolárov, vo Veľkej Británii 30 libier a vo Francúzsku 53 eur. Muži na darčeky pre mamu minú o 35% viac ako ženy. Odhaduje sa, že až štvrtina kvetov, ktoré sa predajú v priebehu celého roka, urobí radosť práve na Deň matiek. Oslavy Dňa matiek v Japonsku sa nesú v milom duchu. Deti svojej mame navaria ich obľúbené jedlo, ktoré ich sama naučila pripravovať. Zaujímavé sú aj oslavy v krajinách bývalej Juhoslávie. Deti tam svoju mamu zviažu a pustia ju až vtedy, keď ich obdaruje sladkosťami. Naše mamičky sú aj skvelé herečky. Až 42 percent kanadských mám potvrdilo, že niekedy predstierali radosť z darčeka ku Dňu matiek. Skvelá príležitosť sa nad darom poriadne zamyslieť a nenechávať si jeho výber na poslednú chvíľu. Na deň matiek praskajú vo švíkoch reštaurácie po celom svete. V Spojených štátoch napríklad na obed alebo večeru v tento deň „vybehne“ 80 miliónov dospelých, čo prevyšuje aj sviatok sv. Valentína. Síce v rozdielny deň a s inými zvyklosťami, no Deň matiek sa oslavuje v 46 krajinách sve­ta.

A pridáme aj jednu zaujímavosť na koniec. Vedeli ste o tom, že vo väčšine jazykov začína slovo mama na písmeno M?

Otestujte sa

Čítali ste pozorne? Overte si svoje vedomosti v našom zábavnom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí desať otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk