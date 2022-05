Zdroj: dolnimorava.cz Zážitok na celý život! Vznikol NAJDLHŠÍ visutý most na svete, máme ho hneď u susedov, VIDEO Nová horská adrenalínová atrakcia je svetovým unikátom. Vyžaduje dávku odvahy, no odmení sa neuveriteľnými výhľadmi. A máme ju celkom blízko. 4. máj 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

Visuté mosty v skalnatých terénoch sú populárnymi horskými atrakciami, no netrúfne si na ne každý. Prechádzať po úzkom moste, ktorý akoby lietal vo vzduchu niekoľko desiatok metrov nad zemou, chce poriadnu guráž. Výhľady z takejto perspektívny sú ale zážitkom na celý život.

Svetový unikát

Najnovším prírastkom v ponuke vysokohorských atrakcií je novovybudovaný visutý most na Dolnej Morave, ktorý dostal názov Ski Bridge 721.

Most u našich českých susedov je rekordmanom a so svojou dĺžkou 721 metrov je najdlhším visutým mostom na svete.

Ako uvádza turistický web dolnimorava.cz, návštevníci sa na moste ocitnú 95 metrov nad hlbokým údolím. Chodník je široký 1,2 metra a jeho výstavba trvala približne 2 roky. Prejdením mosta sa vlastne presuniete z jedného horského hrebeňa na druhý.

Ski Bridge 721 je už hotový, na prvých odvážlivcov ale ešte len čaká. Jeho slávnostné otvorenie je naplánované na 13. apríla.

Prechádzka v oblakoch

Český most je síce aktuálne najdlhším na svete, no nemusí to tak byť dlho. Turistické strediská sa neustále predbiehajú a prinášajú náročnejšie a megalomanskejšie atrakcie.

Ešte donedávna bol najdlhším visutým mostom vôbec ten v nemeckom lyžiarskom stredisku Willingen. Most meria 665 metrov, moravský Sky Bridge 721 ho teda prekonal len o necelú stovku metrov. Medzi výzvy patrí tiež visutý most v Portugalsku s dĺžkou 516 metrov. Aj ten bol na krátky čas svetovým unikátom, kým ho nepredbehol spomínaný most vo Willingene.

Na Slovensku nájdeme náš najdlhší visutý most na Skalke pri Kremnici. Oproti spomínaným stavbám je to akýsi mladší brat s dĺžkou 78 metrov. Most je súčasťou ferratového areálu, ktorý ponúka široké spektrum zážitkov a láka množstvo turistov.

