20. február 2022 ELA Rôzne Do Európy mieri ďalšia VÍCHRICA a búrky, ktoré už v noci môžu priniesť TORNÁDA Z Atlantiku sa cez Európu presúva ďalšia tlaková níž, ktorá ovplyvní počasie v mnohých regiónoch Európy.

Rozsiahla tlaková níž, ktorá dostala na Britských ostrovoch meno Franklin a v našej oblasti sa volá ako Antonia začína opäť bičovať náš kontinent a prinesie ďalšie materiálne škody, informuje iMeteo.sk.

Najnebezpečnejší vietor sa očakáva na Britských ostrovoch a v Holandsku, či v Nemecku. Vo večerných a nočných hodinách čakajú Európu búrky, ktoré môžu podobne ako vo štvrtok v Poľsku priniesť aj tornáda.

Víchrica udrie najskôr na Britské ostrovy

Britské ostrovy zažili tento týždeň už dve víchrice, pričom tá posledná prepisovala rekordy. V Anglicku dokonca zaznamenali pokorenie historického veterného rekordu a vietor bol tak silný, že spôsobil škody za viac ako pol miliardy dolárov.

„Vo večerných hodinách začne vietor vystrájať aj v pobrežných oblastiach Francúzska, Nemecka, Holandska a Belgicka. Najsilnejší vietor prinesie studený front, ktorý bude nebezpečný aj iným javom a to búrkami,“ dodáva iMeteo.

Večer udrú silné búrky

Okolo 21:00 hod. začne od severozápadu nad Európu postupovať studený front, na čele ktorého veľmi výrazne zosilnie vietor. Nárazy vetra sa môžu pohybovať aj cez 100 km/h.

V Nemecku a na Beneluxe bude studený front sprevádzaný aj pomerne výraznými búrkami, ktoré môžu priniesť aj tornáda. Pred nárazmi vetra a možnými tornádami vydala meteorologická služba Estofex varovanie.

Vietor zosilnie aj na Slovensku

V nočných hodinách začne vietor silnieť aj na našom území. Rozfúka sa najskôr na severe a to čerstvý južný vietor. Do rána nárazy vystúpia na 70 až 90 km/h, no ešte silnejšie bude fúkať na hrebeňoch Tatier a to až so silou víchrice.

Počas ranných hodín v pondelok sa vietor rozfúka aj na celom východnom Slovensku. Na západe bude zatiaľ pokoj. Tu začne vietor akcelerovať okolo poludnia a to predovšetkým na Záhorí a v oblasti Bratislavy, kde nárazy vetra budú dosahovať rýchlosť 70 až 80 km/h.

Zosilnenie vetra na našom území bude súvisieť s príchodom studeného frontu, ktorý počas večera a noci prinesie do Nemecka a oblasti Beneluxu nebezpečné búrky. Nárazový vietor preto na západe bude dočasný, no treba si dať veľký pozor.

Výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého i druhého stupňa pred vetrom i vetrom na horách. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, a tiež pre okresy Myjava, Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok a Poprad.

Miestami sa v týchto oblastiach očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h, v priemere až do 45 km/h.

Na horách v okresoch Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín môže vietor v polohách nad 1800 metrov miestami dosiahnuť priemernú rýchlosť až do 105 km/h, v nárazoch do 160 km/h. Platí tu výstraha druhého stupňa. V niektorých okresoch Žilinského kraja platia aj výstrahy prvého stupňa.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR