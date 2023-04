Zdroj: Pexels.com Do pohára pridajte prášok a zalejte vodou: Nemci vytvorili prvé INSTANTNÉ pivo! Nemecký pivovar predstavil revolučnú novinku. Svetu ukázal prvé instantné pivo. 1. apríl 2023 Zo zahraničia Magazín Lifestyle

Do pohára pridajte prášok a zalejte vodou: Nemci vytvorili prvé INSTANTNÉ pivo! Nemecký pivovar predstavil revolučnú novinku. Svetu ukázal prvé instantné pivo.

Kto si dnes chce vychutnať pivo, zájde do obľúbeného podniku alebo si doma jednoducho otvorí plechovku či fľašku. Už onedlho by to mohol zmeniť nový objav.

Revolučný vynález

Milovníci zlatého moku možno nad novým vynálezom ohrnú nos, no časom môže spôsobiť revolúciu v príprave piva. Nemecký pivovar Neuzeller Klosterbräu totiž vynašiel pivo v prášku. Informoval o tom portál beerconnoisse­ur.com.

Práškový ležiak z dielne takmer 500-ročného pivovaru dokáže takmer dokonale napodobniť tradičné čapované pivo. Pivovar si od vynálezu sľubuje výrazné zníženie uhlíkovej stopy, ktorá vzniká pri exporte obľúbeného nápoja. Váhu nákladu by totiž spoločnosti prevozom instantného nápoja znížili o viac ako 90 percent.

