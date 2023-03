23 Galéria Zdroj: Instagram.com/winnieharlow V škole ju prezývali pre vzhľad KRAVOU: Šikanované dievča sa nevzdalo a je úspešnou modelkou! Winnie Harlow si prešla na strednej škole tvrdou šikanou pre svoju chorobu. No ona sa tomu postavila a dnes patrí medzi najlepšie platené modelky. 25. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

V detstve na ňu ukazovali prstom a posmievali sa jej. To pokračovalo aj na strednej škole. Winnie Harlow si prešla bolestnou šikanou, počas ktorej ju posmešne prirovnávali k zebre, krave či žirafe. No Winnie Harlow po tejto skúsenosti nezatrpkla a napriek svojej odlišnosti sa stala úspešnou modelkou, ktorú len na Instagrame sleduje aktuálne viac ako 10 miliónov ľudí.

„Múkali“ na ňu

Vo veku štyroch rokov jej diagnostikovali vitiligo, nevyliečiteľné ochorenie, pri ktorom dochádza ku strate pigmentu na určitých častiach tela. Svoju inakosť si naplno uvedomila ako stredoškoláčka. Winnie má tmavšiu pokožku a preto jej snehobiele mapy ešte viac priťahovali pohľady spolužiakov. Nebolo nezvyčajné, ak na ňu v škole „múkali“.

„Odchod zo strednej školy bola možno tá najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať, pretože som našla samú seba. Naučila som sa milovať to, aká som. To mi dodalo odvahu skutočne sa postaviť komukoľvek alebo akejkoľvek prekážke v mojom živote,“ povedala Winnie v rozhovore pre CNN. Školu dokončila individuálnym štúdiom a okrem vedomostí si vypestovala sebalásku a zdravé sebavedomie.

Predvádza pre najznámejšie značky

Veľká životná zmena u nej nastala, keď sa pobalila, opustila rodnú Kanadu a presťahovala za prácou do Kalifornie. Práve tu si ju všimla topmodelka Tyra Banks a pozvala ju na kasting do súťaže Amerika hľadá topmodelku! Winnie mala aj vtedy dokonalé krivky, zaujímavú tvár a vyžarovanie, ktoré jej naraz otvorili dvere do módneho priemyslu.

Postupne sa vypracovala medzi najlepšie platené modelky súčasnosti.

Predvádza pre značky ako Dior, Moschino, Marc Jacobs, Prabal Gurung, Tommy Hilfiger, Nike, Victoria's Secret, MAC Cosmetics a Sprite a iné značky.

Oslávte seba!

Winnie Harlow svoju pokožku nezakrýva a bojuje proti zaužívanému ideálu krásy a dokonalosti. Je sama sebou a dodáva tak nádej ženám, ktoré prežívajú pre svoj vzhľad pocit menejcennosti. „V názoroch ostatných svoju krásu nenájdem. Som krásna, pretože to viem. Oslávte svoju jedinečnú krásu dnes a každý deň,“ vyzýva na Instagrame dokonale nedokonalá žena.

