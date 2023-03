Zdroj: archív Matej Závacký Drzý východniarsky pes je hviezdou internetu: Fenku menom Pampi Slováci milujú, VIDEO Kanál svojráznej fenky z východu si obľúbili už desaťtisíce Slovákov. Kto za ním stojí a ako to celé vzniklo? 27. marec 2023 Barbara Dallosová Magazín

27. marec 2023 Barbara Dallosová Magazín Drzý východniarsky pes je hviezdou internetu: Fenku menom Pampi Slováci milujú, VIDEO Kanál svojráznej fenky z východu si obľúbili už desaťtisíce Slovákov. Kto za ním stojí a ako to celé vzniklo?

Zdroj: archív Matej Závacký

Neveľký strakatý psík menom Pampi si u Slovákov získava čoraz väčšiu popularitu. Instagramový profil, na ktorom sa temperamentná fenka „prihovára“ followerom, sledujú už desaťtisíce ľudí.

Zabijácka princezná

Účet založil majiteľ psíka Matej Závacký z obce neďaleko Bardejova, ktorý Pampi prepožičiava svoj hlas. Snaží sa pritom vždy vystihnúť tvrdohlavú náturu svojho psa a samozrejmosťou je východniarsky slovník.

Výsledok ľudí baví. Večne rozčúlená východniarka Pampi komentuje dianie v dome a na dvore a dáva znať, že ona je tu šéf.

Na videách sa objavuje viacero psov, Matej s rodinou totiž pravidelne poskytujú dočasnú starostlivosť zvieratám z útulku. Tak sa k nim dostala i Pampi. Mala to byť takzvaná dočaska, rodine však Pampi zlomila srdce a nechali si ju natrvalo. Ako hovorí Matej, už ako pártýždňové šteniatko bola veľmi sebavedomá, priama, neposlušná a drzá. No tiež milujúca celým srdcom všetkých bez rozdielu.

„Aktívne sme jej hľadali domov. Bola dokonca adoptovaná, no na druhý deň si to pani rozmyslela a vrátila nám ju naspäť. To bol zlomový moment pre nás, povedali sme si, že nie je možné, aby si toto musela zažívať. A tak definitívne našla nový domov u nás. Takto oficiálne začala zabijácka princezná svoj život u nás,“ hovorí s úsmevom.

Slušná svorka

U rodiny Závackých je brechotu požehnane. Niekedy majú v dočasnej starostlivosti viacero psov naraz. Aj vďaka popularite Pampi a jej profilu sa im snažia hľadať trvalé domovy. To si však vyžaduje čas aj trpezlivosť.

„Samozrejme, pre mnohých "obyčajných ľudí“ je to nepredstaviteľné, mať päť až šesť psov naraz v dome. Navyše, často sú medzi nimi šteniatka bez hygienických návykov alebo psíci s neznámou minulosťou a rôznymi traumami, takže niekedy sa je treba veľmi otáčať. Nie sme normálna domácnosť, všetky koberce v dome sme zrolovali a odložili, utieranie mláčok a nákup dezinfekcie je na dennom poriadku, chlpy všade sú našou bežnou súčasťou, trávnik na záhrade je minulosťou… No pocit, keď nikým nechcený pes nájde nový domov, nás vie nabiť extrémne pozitívnou energiou," vysvetľuje Matej svoju filozofiu.

Hotel pre psíkov

Čím viac psíkov k Závackým prichádzalo, tým ťažšie bolo skĺbiť tento životný štýl s civilným zamestnaním. Matej preto opustil svoju prácu a otvoril psí hotel.

„Ľudí veľmi potešilo, že majú možnosť ubytovať pri Pampi na čas dovoleniek svojich chlpáčov a aspoň takto byť na chvíľu súčasťou našej svorky. Navyše, Pampi má niekoľko platených spoluprác, takže z videí si niečo aj zarobí,“ uzatvára majiteľ Pampi.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a na Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk