19. november 2022 Magazín Numerológia čísel: Aká je vaša ŽIVOTNÁ CESTA? Vypočítajte si OSUD podľa dátumu narodenia Kam smerujete? Čo vám hrozí? Podľa numerológie vám to odhalí jediné číslo - dátum vášho narodenia.

Numerológia sa už oddávna zameriava na čísla. Existujú aj také, ktoré majú podľa nej významný vplyv na ľudský život. Poznáte napríklad číslo životnej cesty? Ukazuje, kam smerujete, čo vás čaká a čomu sa môžete vopred vyvarovať.

Dátum narodenia v 4 krokoch

Životné číslo vypočítate z troch údajov, a to z kalendárneho mesiaca, dňa a roku vášho narodenia. No pozor, nie je možné čísla jednoducho sčítať a dopracovať sa tak k výsledku. Získať životné číslo však nie je vôbec zložité.

No ešte predtým, ako sa dostanete k počtom, by ste mali vedieť, že v numereológii majú zvláštne postavenie čísla 11, 22 a 33. Aké? Ukážeme vám to na príklade – povedzme, že ste oslávili narodeniny 22. októbra 1980 (22. 10. 1980). Aká je teda vaša životná cesta?

Výpočet životnej cesty na príklade

Krok 1: mesiac narodenia

Číslo 10 rozdeľte na 1 a 0, spočítate ich ako 1 + 0 a výsledok je 1.

Krok 2: deň narodenia

Pozor, v tomto prípade je to číslo 22. Teda, je to hlavné číslo, takže s ním nepracujeme, necháme ho ako číslo 22.

Krok 3: rok narodenia

1 + 9 + 8 + 0 = 18, čo je stále dvojciferné číslo a nie je to hlavné číslo, takže ho ešte znížime ako 1 + 8 = 9.

Krok 4: pridajte tri výsledné čísla a opäť ich sčítajte

1 + 22 + 9 = 32, teda 3 + 2 = 5.

Životná cesta pre tento dátum narodenia je 5. V prípade, že sa vám nechce počítať, použite KALKULAČKU. Ak už ste spoznali svoje životné číslo, odhaľte, čo znamená.

