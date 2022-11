15 Galéria Facebook.com/Barbora Richterová Zdroj: Facebook.com/Boris Kollar Kollár? Otec iba na PAPIERI! Nechce byť súčasť nášho života, sťažuje sa sklamaná Richterová Boris Kollár je známy tým, že má 12 detí s 10 ženami. Hoci slovenský multiotecko často skloňuje slová o dôležitosti rodiny, zdá sa, že nie každá matka jeho detí s tým súhlasí. 16. november 2022 ELA Magazín

16. november 2022 ELA Magazín Kollár? Otec iba na PAPIERI! Nechce byť súčasť nášho života, sťažuje sa sklamaná Richterová Boris Kollár je známy tým, že má 12 detí s 10 ženami. Hoci slovenský multiotecko často skloňuje slová o dôležitosti rodiny, zdá sa, že nie každá matka jeho detí s tým súhlasí.

Bývalá plavkyňa Barbora Richterová je poslednou ženou, ktorá Borisovi Kollárovi priviedla na svet ďalšie dieťa. V prípade ich dvoch ide o druhého spoločného potomka.

V lete sa im narodil zatiaľ posledný syn Aaron. Richterová má so šéfom Sme rodina aj syna Artura (11). Doteraz nič nenasvedčovalo tomu, že dvojica, i keď spolu nežijú, rieši problémy.

Tatino iba na papieri

Richterová ale najnovšie prehovorila na plné ústa o tom, aký má byť Kollár otcom. Doteraz ho žiadna z jeho expartneriek a matiek detí takto verejne nekritizovala. Kollár sa podľa Richterovej o svojich potomkov nezaujíma, čo ju poriadne nahnevalo, keďže má doma bábätko. A je naňho evidentne sama.

Či ju k tomu popudilo to, že Kollár sa len pred pár dňami vybral na dovolenku do Dubaja s inou kráskou, nevedno. Fakt je, že namiesto rodičovských povinností si multiotecko užíval Dubaj s blondínkou Laurou, ktorá sa rada prezentuje sexi fotkami na sociálnej sieti. Zdá sa, že ide o najnovší objav známeho záletníka.

Čaká ho smutný syn

Malý Aaron sa mu pritom narodil len teraz v lete a Kollár sa neváhal odfotiť, ako ho drží v náručí. Tam sa zrejme jeho rola otca končí:

„Stalo sa toľko, že náš tatino sa pred pár mesiacmi rozhodol, že už nechce byť súčasťou nášho života. Aaronko bude mať o chvíľu päť mesiacov a tatina má zatiaľ iba na papieri, nenašiel si čas na osobné stretnutie, ale našťastie jemu je to jedno, najťažšie to znáša Arturko, je smutný, bol zvyknutý na čas s otcom, ale, žiaľ taký je život a musíme to zvládnuť. Najdôležitejšie je, že sme zdraví a spolu, čaká nás pekná udalosť, krstiny, veľmi sa tešíme,“ rozpísala sa verejne Richterová na sociálnej sieti.

Nedávno sa tiež sťažovala aj na to, že synovi kúpila najdrahšiu loptu v živote.

„Horšie ako tá cena bolo to, čo mi môj syn povedal, keď sme išli z obchodu: Mami, chcel by som tatina, ktorý by si so mnou zakopal… 11 rokov a máme to tu, ja si zakopem, aj keď ma to brutálne nebaví,“ odhalila krízu s Kollárom Richterová.

Kollár sa médiám na túto tému nevyjadril. No podľa jeho nedávnych slov, keď obhajoval zníženie DPH na vleky, povedal: „Nemal som to urobiť, lebo aj ja mám domácnosť? Dokonca desať." Zdá sa, že minimálnej v jednej ho dlho nevideli.

Fotogaléria: Predseda parlamentu rád zverejňuje zábery svojich detí. S ktorými sa pochválil?

15 Galéria

Ahojte kamoši, známi aj neznámi co ste mi písali , co sa stalo a tak:) Napíšem to teda sem , takže stalo sa tolko , že... Posted by Barbora Richterova on Monday, November 14, 2022

Zdroj: Dnes24.sk