24. august 2021 ELA KAW Zo Slovenska Dostanú Slováci TRETIU dávku vakcíny? Lengvarský prehovoril aj o pripravovanej NOVINKE Niektoré európske krajiny už ohlásili, koho budú očkovať treťou dávkou či ako budú pristupovať k preočkovaniu populácie. Aké kroky plánuje náš minister zdravotníctva?

Tretia dávka očkovania proti novému koronavírusu je stále v hre. Jej podanie bude záležať od štúdií, ktoré sa aktuálne realizujú. V utorok to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Imunita obyvateľstva

Rezort zdravotníctva tiež pripravuje veľkú štúdiu, ktorá má priniesť informácie o stave imunity v rôznych skupinách obyvateľstva na území Slovenska. „Pracuje sa na tom a niekedy v septembri by to malo byť spustené,“ spresnil minister.

Na štúdii by sa mala zúčastniť reprezentatívna vzorka obyvateľstva rôzneho veku, pohlavia či regiónu. Jej cieľom bude zistiť, ako je skupina zaočkovaných, neočkovaných či tých, ktorí ochorenie prekonali, chránená pred ochorením COVID-19. Zisťovanie imunity potom podľa Lengvarského pomôže pri správnejšom nastavovaní opatrení.

Skôr než bude neskoro

Podávanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by malo byť schválené čo najskôr, skôr než bude neskoro. Pre TASR to povedal virológ Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) a nositeľ ceny Vedec roka SR 2020 v kategórii inovátor roka. Očkovaný by podľa jeho slov nemal byť automaticky každý.

Za správne považuje to, aby sa tretia dávka vakcíny podávala na základe rozhodnutia lekára imunitne oslabeným alebo z iných dôvodov vysoko rizikovým jedincom.

Na otázku TASR, aká je jeho vízia fungovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 v budúcnosti, uviedol, že aktuálne je ťažké niečo jednoznačne predpovedať. Predpokladá však, že u imunitne kompetentných osôb aspoň nateraz tretia dávka nie je nevyhnutná.

„Neviem si predstaviť, ako niekto vyvíja vakcínu, ktorú by bolo treba zaočkovať raz za desať rokov, zatiaľ čo niekto iný by vyvíjal vakcínu, ktorú treba preočkovať každé tri roky. Predpokladám, že všetci sa pokúšajú o vývoj vakcíny s čo najdlhšou dobou účinnosti. O potrebe preočkovania až následne rozhodujú reálne skúsenosti z praktického života,“ uviedol.

Klempa si myslí, že na pandémiu by si ľudia nemali zvykať, na pretrvávanie vírusu v ľudskej populácii však áno. „Dá sa predpokladať, že šírenie vírusu v ľudskej populácii sa nepodarí úplne zastaviť, ale nebude mať stále taký pandemický charakter, ako je to teraz,“ dodal. Klempa pre TASR potvrdil, že nie je členom poradnej skupiny na MZ SR pre očkovanie.

Francúzi budú očkovať seniorov

Francúzsky úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (HAS) v utorok odporučil tretiu dávku protikoronaví­rusovej vakcíny pre ľudí starších ako 65 rokov a pre rizikové skupiny ľudí, u ktorých hrozí vyššia pravdepodobnosť ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, informovala agentúra AFP.

Toto odporúčanie sa týka ľudí, ktorých zaočkovali dvoma dávkami protikoronaví­rusovej vakcíny. Tým teraz ponúknu tretiu dávku mRNA vakcín, akými sú napríklad látky od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna. Tých má Francúzsko v súčasnosti dostatok.

Minulý mesiac pritom francúzske ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že tretia dávka sa stane dostupnou pre približne päť miliónov najzraniteľnejší ľudí vrátane tých, ktorí sa nachádzajú v domovoch dôchodcov.

HAS vo svojom vyhlásení navrhuje uvoľniť kritériá určujúce, či je človek vhodným kandidátom na tretiu dávku vakcíny. Zároveň prizvukuje, že prioritou na ďalšie týždne je zvýšiť mieru zaočkovanosti u ľudí starších ako 80 rokov. V tejto vekovej skupine je zaočkovaných 79,9 percenta ľudí, čo je podľa HAS „nedostačujúce“.

Ilustračné foto, TASR

