2. máj 2024 ELA Správy Rôzne Dráčik opäť CHRLÍ: Majiteľ Ukrajincom radí urobiť čelom vzad a strieľať OPAČNÝM smerom Známy predajca hračiek, maloobchodný reťazec Dráčik, sa pred dvoma rokmi dostal do hľadáčiku polície. Na svojom webe totiž uverejňuje kontroverzné a bizarné správy, ktoré reagujú na rôzne aktuálne témy.

Zmes hračiek, propagandy a politického aktivizmu, útoky na LGBTI komunitu, desiatky konšpiračných textov týkajúcich sa vojny na Ukrajine, obrannej dohody Slovenska a USA, pandémie a očkovania.

Od októbra v roku 2022 sa rovnaké texty preložené do češtiny začali objavovať aj na českom webe Dráčika. Rovnako vzbudili pozornosť médií aj ľudí na sociálnych sieťach. A začala sa nimi zaoberať aj česká polícia.

Za zvláštnou aktivitou a autorom textov nie je nik iný, ako samotný majiteľ spoločnosti, bratislavský podnikateľ Dušan Víglaský.

Majiteľ radí Ukrajincom

Zdá sa, že ani opletačky s políciou podnikateľa nezastavili s chrlením konšpiračných úvah, ktoré svietia popri produktoch hračiek pre deti. Ako upozornil Interez.sk, na webe sa objavili ďalšie spisovateľské úvahy majiteľa. Ukrajincom radí, že ak chcú mier, majú sa obrátiť čelom vzad a strieľať opačným smerom.

„Chcete pomáhať ukrajinskej armáde? Tak sa choďte postaviť do zákopu a vyskúšajte si to. Naložíte do gatí ihneď, ako prekročíte hranice. Tých vašich pár centov pomôže akurát tak niektorému Ukrajincovi do hrobu. Pýtal sa niekto z vás ukrajinských vojakov, či chcú bojovať a umierať v tejto nezmyselnej vojne? Oni sa na vašu pomoc môžu vykašľať. Väčšine je ukradnutá aj celá Ukrajina. Chcú mať pokoj a ísť ku svojim rodinám. Komu však Ukrajina nie je ukradnutá sú tí, čo by ju chceli kúpiť za nič, najlepšie vyľudnenú od všetkých Ukrajincov. A darí sa im to zatiaľ dobre,“ píše na webe majiteľ Dráčika.

Ako ďalej dodáva, americký kongres jasá a darí sa im vyčistiť pekné územie od pôvodného obyvateľstva. Ukrajinci sa podľa jeho slov aj za pomoci pomáhačov zlikvidujú sami.

„Vieme dobre, že sa za dva roky nepohli ani centimeter dopredu. Denne strácajú kilometre štvorcové území. Ak nevedeli odolávať Rusom, keď boli pri sile, vyzbrojení a vycvičení, tak čo môžu teraz, keď je z ich armády troska. Pomáhači, komu pomáhate? Pomáhate likvidovať ukrajinské obyvateľstvo a Rusom získavať nové územia? Gratulujem,“ uzatvára svoju úvahu majiteľ Dráčika.

Na zozname konšpirátorov

Na články so sporným obsahom zareagovala pred rokom aj iniciatíva Konšpirátori.sk, ktorá e-shop zaradila do databázy webových stránok s neserióznym, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom.

„Stránka obsahuje konšpiračné teórie a „bludy“, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia,“ zdôvodňuje autor posudku dôvody zaradenia e-shopu na zoznam dezinfowebov.

Upozorňuje tiež na to, že „články sú umiestnené tak, aby zaujali návštevníkov webu hneď po otvorení stránky. Nie sú podpísané autorom, v niektorých prípadoch majú charakter dezinformácií, v iných zosmiešňujú menšiny, predstaviteľov štátu alebo spochybňujú oficiálne postoje Slovenska k vojenskej agresii Ruska na Ukrajine.“

Zdroj: Dnes24.sk