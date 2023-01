Konšpirátori? Známy hračkársky e-shop Dráčik zaradili na zoznam dezinformátorov

Dráčik, ktorý je naším najznámejším predajcom detských hier a hračiek, je už nejaký ten mesiac pretriasaný v súvislosti so šírením zvláštnych správ.

Dráčik, ktorý je naším najznámejším predajcom detských hier a hračiek, je už nejaký ten mesiac pretriasaný v súvislosti so šírením zvláštnych správ.

Hračkárstvo Dráčik na svojich webových stránkach pravidelne uverejňuje texty týkajúce sa aktuálneho spoločenského a politického diania. Mnohé z nich už napohľad spĺňajú všetky prvky konšpirácií. Viacerých Slovákov tiež pobúrilo, že nevhodné bannery našli práve na stránke s detským sortimentom.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Dráčik v PROBLÉMOCH? Autor čudných textov je ODHALENÝ: Pozrite sa, kto to PÍŠE!

Webová stránka a e-shop Dráčik sa najnovšie už ocitol na zozname konšpiračných webov. Projekt Konšpirátori.sk ho aktuálne zaradil na verejný zoznam dezinfowebov, ktorým by sa mali vyhýbať online inzerenti. Ako prvý informoval na to upozornil web živé.sk.

Čo to pre Dráčik znamená? Je to signál pre inzerentov, že daná stránka môže šíriť pochybný a škodlivý obsah. Dôvodom sú výroky a texty, ktoré podľa mnohých zasievajú do spoločnosti nenávistné myšlienky a zároveň šíria proruskú propagandu a dezinformácie.