DRSNÉ slová Maríny: Vojaci dostali SMS, že budú výbuchy! Smiali sa, teraz sú mnohí mŕtvi

Situácia na Ukrajine je mimoriadne vážna. Krajinou sa od rána ozývajú výbuchy. Podľa medializovaných informácií, prišlo doposiaľ o život vyše 40 ukrajinských vojakov a približne desať civilistov.

S hrôzou situáciu v domovskej krajine sleduje aj Marína, ktorá už niekoľko rokov žije v Nitre a na Ukrajine má rodinu.

„Je mi do plaču z toho, čo sa deje. Teraz je veľmi ťažko sa dovolať na Ukrajinu niekomu. Sme ráno hovorili s maminkinou sestrou, ona povedala, že v noci po celej Ukrajine začali vybuchovať vojenské sklady,“ povedala nám Marína, ktorej rodina žije na Ukrajine v regióne Vinnica.

Nechceli tomu veriť

Varovaniu pred vojenským útokom podľa jej slov nikto nechcel veriť. „Dva dni dozadu všetkým vojakom prišli SMS, že budú výbuchy na skladoch, keď chcú môžu odísť, aby neboli ohrození a majú na to 48 hodín. Nikto tomu neveril a smiali sa z toho. Teraz je veľa zranených vojakov, nemajú ruky a nohy. Veľa je aj mŕtvych,“ hovorí Marína.

Masívna nevyprokovaná vojenská operácia sa začala približne o 4.00 hodine ráno slovenského času. Marína hovorí aj o veľkých mocenských záujmoch Ruska.

„Tým pádom, že Rusko uznalo DĽR a LĽR (Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) pozn. redakcie) za samostatné republiky, bojuje sa už len, o to aby ich mohlo zabrať celkom. Lebo doteraz bola len časť tých regiónov nezákonne obsadená Ruskom. Veľkostne sú regióny asi ako celé Slovensko a patria do najbohatších častí Ukrajiny. Je tam veľa uhlia a plynu a nakoniec aj zlata. Takže ekonomicky to Ukrajinu veľmi oslabí,“ priblížila nám Ukrajinka Marína.

Reakcia prezidentky

Inváziu Ruska odsúdili aj najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa prezidentky vydal cestou priamej agresie, zaútočil na slabšieho, ktorého jediným previnením je, že chcel žiť mierovo.

Putinov krok sa nedá podľa prezidentky žiadnymi slovami ospravedlniť. „Všetky obete na Ukrajine budú jeho obeťami a bude za to niesť plnú zodpovednosť,“ povedala.

Ukrajina má podľa nej plné právo brániť sa, brániť svoje právo existovať ako štát a slobodne rozhodovať o svojom osude. Zároveň odsúdila ostrú agresiu a odkázala, že stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR