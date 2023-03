9 Galéria Zdroj: Instagram.com/Casey King EXTRÉMNE obézny muž sa kvôli nadváhe zasekol v sprche: Začal makať a zhodil 270 kilogramov Casey patril medzi najobéznejších ľudí v krajine. Rozhodol sa vystúpiť zo začarovaného kruhu a prešiel extrémnou premenou. 18. marec 2023 Zo zahraničia

Tridsaťosemročný Casey King z Georgie trpel morbídnou nadváhou. Postupne sa s váhou 355 kilogramov stal jedným z najobéznejších ľudí v krajine. Casey už z domu vôbec nevychádzal, iba jedol a hral počítačové hry. Prišiel však moment, ktorý mu zmenil celý život.

Zasekol sa totiž vo vlastnej sprche.

S panikou zistil, že je tak obézny, že sa z nej sám dostať nedokáže. Zmorený a bez schopnosti pohybu ostal v sprche uväznený dlhých jedenásť hodín, počas ktorých bezmocne čakal na pomoc.

Rozhodol sa, že so stovkami kíl tuku musí niečo urobiť. Objavil sa v televíznej šou o chudnutí, začal sa zdravšie stravovať a pravidelne cvičil. Po rokoch tvrdej driny sa mu podarilo dosiahnuť vysnívanú váhu. Celú svoju náročnú cestu zaznamenával na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

Casey napokon schudol takmer 270 kilogramov. Náročná cesta sa však ešte nekončí. Vytrvalý muž má totiž na tele množstvo vyťahanej kože. Keďže sám na operáciu nemá peniaze, rozhodol sa založiť internetovú zbierku. Cieľ vo výške 15-tisíc dolárov sa už podarilo naplniť.

Útechu nachádzal v jedle

A ako sa vlastne mladý muž dostane na hmotnosť, ktorá presiahne 350 kilogramov? Ako tínedžer bol podľa vlastných slov „spoločenský vyvrheľ“. Keďže bol príliš divoký, nemal priateľov. Jedinou útechou mu tak bolo jedlo.

„Od desiatich rokov som si vyprážal celé vrecúško hranolčekov a zalial som ho kečupom,“ cituje Caseyeho slová portál The Sun. Sám si objednával veľké porcie jedla v rýchlom občerstvení. Keď jeho sestra nevládala, dojedol aj jej porciu: „Vždy som chcel viac. Nemohol som sa nabažiť.“

Postupne sa o jeho zdravie začala obávať aj jeho mama. Na nadváhu mu zohnala množstvo rôznych tabletiek. Nič však nezaberalo a mladík stále priberal. V dvadsiatich rokoch sa stal jedným z najtučnejších ľudí v meste.

V čase najväčšej nadváhy si už Casey neporadil ani so základnými úkonmi. Problém mu robilo aj obliekanie či obúvanie topánok. „Nemohol som vstať na toaletu, nemohol som sa utrieť, ani sa umyť,“ povedal pre The Sun s tým, že so všetkým mu musela pomáhať jeho rodina.

Ako závislosť na drogách

Do kina sa dostal až v čase, keď už začal chudnúť. Nakoľko sa hanbil za svoj výzor, nechcel, aby ho niekto videl a chodil na premietania uprostred dňa. Bez priateľov sa stal závislým na Facebooku. Ustavičná samota a stereotyp sa podpísali aj na jeho psychickom zdraví. Cítil sa osamelo, bol náladový, nevedel ovládať svoj hnev a za jediného priateľa považoval vlastného otca.

Útechu tak hľadal práve v jedle. Sám svoju posadnutosť jedlom prirovnáva k silnej drogovej závislosti. Postupne sa dostal do začarovaného kruhu, kedy jedol a priberal, no na druhej strane sám seba presviedčal, že človek jeho váhy nemôže ísť medzi ľudí. Z toho dostal stavy úzkosti, ktoré opäť zaháňal nadmernou konzumáciou.

Zmena o 180 stupňov

Keď sa mu narodil synovec, chcel byť pre neho skutočným strýkom. To však so svojou váhou nezvládal. A tak nastal druhý moment, ktorý ho prinútil konať. Zaregistroval sa v posilňovni a chodil do nej štyrikrát týždenne. Postupne obmedzil aj príjem kalórií a začal plávať. S ubúdajúcou hmotnosťou začal spoznávať aj svet, ktorý mu bol dovtedy cudzí. Kým nedávno mal kontakt so ženami iba online, po schudnutí sa mu začali prihovárať neznáme slečny.

Casey dnes vedie normálny život. Má prácu v obchode s domácimi potrebami, zarába peniaze, cestuje a navštevuje koncerty. „Nikdy som nepremýšľal o randení s dievčatami, sexe a podobných veciach. Teraz môžem konečne ísť s niekým aj normálne na večeru,“ dodáva zoštíhlený muž.

Naďalej na sebe tvrdo pracuje a dúfa, že operáciu na odstránenie prebytočnej kože by mohol absolvovať už koncom tohto roka.

