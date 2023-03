Zdroj: TASR/Michal Svítok , Instagram.com/mileycyrus Donald Trump VALCUJE hudobné rebríčky: Jeho remix predbehol aj megahit od Miley Cyrus! Remix s hlasom bývalého šéfa Bieleho domu je aktuálne jednotkou na iTunes. Okolo skladby je mnoho kontroverzie. 13. marec 2023 Správy Zo zahraničia

13. marec 2023 Správy Zo zahraničia Donald Trump VALCUJE hudobné rebríčky: Jeho remix predbehol aj megahit od Miley Cyrus! Remix s hlasom bývalého šéfa Bieleho domu je aktuálne jednotkou na iTunes. Okolo skladby je mnoho kontroverzie.

Remix Justice for All (Spravodlivosť pre všetkých), ktorý je popretkávaný hlasom bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, sa v Spojených štátoch dostal na vrchol rebríčka najlepších singlov iTunes. V noci na pondelok to uviedol spravodajský web The Hill, informuje TASR.

Remix s Trumpovým hlasom

Skladba, ktorá bola zverejnená 3. marca, je remixom americkej hymny The Star-Spangled Banner (Hviezdami posiata zástava), ktorú spieva skupina 20 mužov označujúcich sa za „väzenský zbor J6“. V časti nahrávky Trump recituje sľub vernosti vlajke Spojených štátov. Na konci piesne väzni skandujú: "USA, USA, USA“.

Remix s vysamplovaným Trumpovým hlasom dominuje hudobnému rebríčku iTunes, a to tesne pred piesňou Flowers od popovej speváčky Miley Cyrus.

Donald Trump svoj part v piesni nahrával vo svojom sídle Mar-a-Lago v americkom štáte Florida, zatiaľ čo zbor svoje časti piesne nasmímal pomocou telefónu vo washingtonskej väznici. Ide o mužov, ktorí sú zadržiavaní za údajnú účasť na vzbure v Kapitole.

Kauza Kapitol

Trump čelí vyšetrovaniu federálnych úradov za úlohu, ktorú zohral 6. januára 2021 počas vpádu svojich priaznivcov do Kapitolu. Nepokoje v sídle Kongresu vypukli vo chvíli, keď sa tam začínala spoločná schôdza oboch komôr k výsledkom prezidentských volieb. V nich Trump nedokázal obhájiť svoj mandát, ale porážku v súboji s demokratom Joeom Bidenom neuznal. Voľby z novembra 2020 označuje za zmanipulované doteraz.

S prejavom v tomto duchu vystúpil aj tesne pred tým, než tisíce jeho priaznivcov vtrhli do areálu Kapitolu. Udalosti si nakoniec vyžiadali päť mŕtvych a desiatky zranených.

Milosť pre väzňov?

Exprezident USA sa pred časom vyjadril, že s osobami zadržanými 6. januára 2021 sa zaobchádzalo „veľmi nespravodlivo“. Vyhlásil tiež, že niektorých z obžalovaných „podporuje“ a zváži ich omilostenie, ak by sa v budúcich voľbách v roku 2024 stal opäť prezidentom USA.

Skladba Justice for All mala od svojho zverejnenia na strímovacej platforme YouTube 504.000 pozretí, ale v zozname 50 najstreamo­vanejších skladieb dňa na hudobnej streamovacej platforme Spotify sa neobjavila.

Peniaze získané prostredníctvom tejto skladby budú prevedené rodinám osôb obvinených v súvislosti s útokom na Kapitol, uviedol časopis Forbes.

