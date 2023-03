Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Miluje vás alebo sa len zabáva? Jeho obľúbená POLOHA pri milovaní to prezradí Akú polohu má váš partner najradšej? Budete prekvapení, čo to vypovedá o vašom vzťahu k vám. 12. marec 2023 Magazín

Existuje množstvo sexuálnych pozícií. No najznámejšie prezrádzajú, ako to s vami partner myslí aj mimo postele. Miluje vás alebo skôr len vyhľadáva horúce chvíľky s vami?

1) Misionárska poloha

Má rád najmä túto polohu? Patrí k mužom, ktorí sa uisťujú pohľadom, ako reaguje počas milovania jeho polovička. „Je to romantická poloha, ale nie príliš dobrodružná,“ prezrádza sexuálna terapeutka Ava Cadellová pre Women's Health. Sú to spoľahliví partneri.

No pozor, občas ju obľubujú tí, čo túžia po kontrole, pretože misionárska poloha im dáva všetku hnaciu silu. Ženy, zbystriť by ste mali aj pri niečom inom: „Ak dokáže vyvrcholiť iba počas misionárskej polohy, je to problém,“ prízvukuje sexuálna terapeutka.

2) Poloha odzadu

Ak vás chytá častejšie odzadu, „využíva svoj teritoriálny zvierací inštinkt kráľa džungle, ale má zároveň strach z intimity a vo všeobecnosti je neromantický typ.“ Odborníčka im odporúča, aby počas predohry skúsili väčšiu dávku nehy.

3) Na koníka

Muži, ktorí sa radi nechajú osedlať, sa zaujímajú o potešenie svojich partneriek. Je pre nich veľmi dôležité, aby sa pritom cítili v dobrej pozícii. Cadellová je presvedčená, že je to obľúbená poloha „submisívnych, ale aj dominantných mužov, ak im je umožnené dosiahnuť orgazmus s hlbším prienikom.“

4) Ako dve lyžičky

Spája sa s maznaním, dotykmi a pomalým tempom a preto je topkou pre skôr lenivejších mužov. No pozor, môže byť aj v hľadáčiku milovníkov vzájomného maznania sa, ktorí túžia potešiť svoju polovičku.

5) V stoji

Pre mužov je to lákavá poloha, pretože ju môžu skúsiť kdekoľvek a kedykoľvek: „Preto sú chlapi, ktorí majú túto polohu najradšej, dobrodružní a stavajú sa do úlohy akéhosi nezbedníka. Stojaci muž je zlomyseľný milenec, ktorý má z prípadného prichytenia vzrušenie a chce si užiť čo najviac zábavy bez ohľadu na následky,“ varuje Cadellová.

Zdroj: Dnes24.sk