Máte postavu s KRIVKAMI? Plnoštíhla modelka ukázala, ako vyzerať zvodne a šik Aj plus-size móda môže byť štýlová, pohodlná aj trendy! Skúste to ako táto modelka a ukážte, že konfekčná veľkosť je len číslo. 12. marec 2023 Monika Hanigovská

Máte kyprejšiu postavu a neviete, čo si na seba obliecť? Plus-size blogerka a modelka Caterina Pogorzelski ukazuje, že pekne obliecť sa dokáže aj žena s plnými krivkami. Úspešná modelka neplače pre svoje konfekčné číslo do vankúša. Oblečenie dokáže výborne nakombinovať a módu si užíva.

Nebojí sa kvetinových vzorov, pristanú jej prúžky a širšie rukávy ju zase zoštíhľujú. Skúste to ako Caterina. Nemusíte sa obmedzovať len na fádne farby a dlhé tričká.

Je hlasom žien

„Už dlhšie ma hnevalo, že je málo žien, ktoré sa prezentujú s veľkosťou nad 44. Ako herečka a modelka s väčšou pravdepodobnosťou vyjadrujem sny a túžby iných alebo predvádzam tú najlepšiu možnú pózu pre nejaký kus oblečenia. Prácu vnímam ako poslanie, byť tu pre ženy s veľkosťou 44, 46 alebo 48 a udávať tak hlas plus-size sektoru,“ opísala pre portál Wundercurves.

Zdravotné problémy

Plus-size blogerka a modelka je príkladom toho, že za každým kilom navyše nemusí byť vždy nezdravý životný štýl: „Ako väčšina ľudí, snažím sa žiť zdravo. Kedysi som veľa športovala, často až do vyčerpania. To viedlo k preťaženiu kĺbov,“ priznala sa. Caterina cvičí približne 3-krát do týždňa, má rada prechádzky na čerstvom vzduchu a keď je to možné, vyhýba sa polotovarom.

Ako sa vám páči Caterina v modeloch?Pozrieť si ju môžete aj v galérii.

