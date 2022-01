Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Fajčiari, držte si peňaženky: Od februára budú cigarety drahšie! Koľko vás vyjde krabička? Cigarety zdraželi aj v minulom roku, a to o 40 centov za krabičku. Teraz čaká fajčiarov zdražovanie opäť. 28. január 2022 red . Zo Slovenska

Cigarety sú stále drahšie a fajčiarov čaká zdražovanie aj v roku 2022. Od 1. februára 2022 pôjdu ceny cigariet opäť nahor. Upozornil na to denník Pravda.

Drahšie cigarety

Máte pocit, že prežívate akési deja vu? Nie ste úplne mimo. Cigarety zdraželi aj v minulom roku, a to o 40 centov za krabičku. Teraz čaká fajčiarov zdražovanie opäť, a to o ďalších 20 centov. A ďalších 20 centov si môžete začať odkladať na tretiu vlnu zdražovania, ktoré by malo platiť od februára 2023.

Od februára 2021 totiž došlo k úprave sadzieb na tabakové výrobky. Zvýšenie sadzieb sa realizuje v dôsledku novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

„Podľa ilustratívnych odhadov ceny najpredávanejších krabičiek pre rôzne druhy tabakových výrobkov narastú v roku 2023 opäť o niekoľko centov. V priemere sa krabička cigariet bude predávať po 4,30 eur,“ odhaduje Pravda s tým, že konkrétne zvyšovanie cien pre jednotlivé značky je v rukách výrobcov.

Hoci by v tomto a aj v budúcom roku mali ísť ceny cigariet hore o 20 centov, predajcovia už teraz hovoria o navýšení ceny za krabičku o 30 centov.

„Ceny určujú výrobcovia a podľa našich odhadov by cigarety od 1. februára mali zdražieť o 0,30 euro. O ostatných tabakových výrobkov ešte nemáme informácie od výrobcov o nákupných cenách,“ priblížil pre Pravdu Ľubomír Bača, generálny riaditeľ spoločnosti GGT, ktorá je najväčším distribútorom cigariet, tabakových výrobkov a doplnkového sortimentu určených na predaj prostredníctvom trafík a novinových stánkov na Slovensku.

Cigarety, ktoré budú uvedené na slovenský trh do konca januára 2022, ešte bude možné dopredávať do konca marca 2022.

