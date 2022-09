Zdroj: Reprofoto: Dobrá voľba Fico chráni Matoviča, tvrdí Hlina z Dobrej voľby. Prečo nechce odvolať ministra financií? Koaliční aj opoziční politici musia ukončiť súčasný politický kabaret a začať si robiť svoju prácu, žiada mimoparlamentná strana. 16. september 2022 rbt Správy Politika

16. september 2022 rbt Správy Politika Fico chráni Matoviča, tvrdí Hlina z Dobrej voľby. Prečo nechce odvolať ministra financií? Koaliční aj opoziční politici musia ukončiť súčasný politický kabaret a začať si robiť svoju prácu, žiada mimoparlamentná strana.

Koaliční aj opoziční politici musia ukončiť politický kabaret a začať si robiť svoju prácu. Vláda nevládne, nemôže prijímať zákony a riešiť problémy. „Parlamentná opozícia zasa doteraz odmietala odvolať pôvodcu politického cirkusu, ministra financií Igora Matoviča,“ tvrdí podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina.

Na dnešnej tlačovej besede upozornil, že bez tichej podpory predsedu Smeru Roberta Fica by Matovič už nebol v kresle. „Fico chráni Matoviča, pretože mu vyhovuje, aby na ministerstve financií sedel najviac nenávidený politik v slovenskej histórii,“ dodal podpredseda mimoparlamentnej strany.

Opýtal sa, čo je to za predsedu opozičnej strany, ktorý dva roky rieši referendá o skrátení volebného obdobia, ale doteraz odmietal urobiť krok, ktorý by takmer naisto viedol ku koncu vlády.

Nech vidí celé Slovensko

Podľa člena predsedníctva strany Rada Baťa si premiér Eduard Heger neplní základné ústavné povinnosti. „Nie je schopný garantovať normálne spravovanie štátu, ani schvaľovanie zákonov,“ zdôraznil.

Vyzval vládnych politikov aj vedenie SaS, ktorá z koalície odišla, aby sa správali zodpovedne. Buď vládna menšina bývalému partnerovi ponúkne nejakú formu novej dohody o spolupráci, alebo SaS musí konať. „Pokúsiť sa o to, čo sa jej nepodarilo v koalícii. Zbaviť vládu falošného magistra a pôvodcu celého rozvratu,“ uviedol R. Baťo.

Nikto v parlamente ani vo vláde podľa neho nerobí to, čo má. Vláda nevládne a opozícia sa drží hesla, čím horšie, tým lepšie. „Chcú, aby si Hegerovu a Matovičovu frašku ľudia doslova vyžrali až do konca. Dez ohľadu na to, aké veľké škody to v krajine napácha,“ dodal.