GESTO hodné uznania: Populárny americký herec je v Ľvove a pomáha utečencom!

Do ukrajinského mesta Ľvov prišiel známy hollywoodsky herec, ktorého úlohou bude pomoc utečencom. Informuje o tom Nexta TV na Twitteri a doložila aj fotografiu ako dôkaz pravdivosti svojho tvrdenia.

Penn patrí k top postavám svetového filmu, veď je ovenčený rôznymi oceneniami a aj zakladateľom charitatívnej organizácii Core.

Herec a režisér v jednej osobe pomôže ľuďom v regióne Ľvov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku ruskej agresie.

„Naša organizácia chce nadviazať partnerstvo práve tu na Ukrajine. Vieme, aké dôležité je teraz podporovať obyvateľstvo v boji za slobodu, a preto pomôžeme každému. Ste príkladom pre celý svet,“ uviedol portál ukrinform.net povedal slová Penna.

Z tejto oblasti pochádza najviac ukrajinských utečencov, ktorí prekračujú hranice s Poľskom. Od začiatku vojny sa v regióne Ľvov uchýlilo viac ako 250-tisíc ľudí.

Herec v posledných mesiacoch nakrúca na Ukrajine dokument o ruskej invázii na Ukrajinu, ktorej prvá fáza sa začala v roku 2014.

Ako informovala agentúra Ukrinform, Sean Penn, sa s prezidentom Zelenským stretol deň pred inváziou a ešte raz aj počas nej. Plne podporuje Ukrajinu a vyjadril jej bezvýhradnú dôveru.

Sean Penn will help #Ukrainian migrants



The #American actor and director came to #Lviv together with the general director of the charity organization CORE Ann Lee.



The Penn Charitable Foundation will buy and deliver humanitarian supplies to the city. pic.twitter.com/52rtIaoODM