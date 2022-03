Zdroj: Facebook.com/Lucia Ď. Nicholsonová Europoslankyňa Nicholsonová ukázala graf: V Európe veria KONŠPIRÁCIÁM najviac Slováci! V pondelok sme si pripomenuli Deň učiteľov, na ktorý zareagovala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Použila však inú metódu a poukázala na graf, ktorému vládne Slovensko. 29. marec 2022 han Politika

Europoslankyňa Nicholsonová ukázala graf: V Európe veria KONŠPIRÁCIÁM najviac Slováci! V pondelok sme si pripomenuli Deň učiteľov, na ktorý zareagovala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Použila však inú metódu a poukázala na graf, ktorému vládne Slovensko.

Spomínaný graf odhaľuje vplyv konšpiráciám alebo to, že v ktorej európskej krajine najviac veria konšpiračným teóriám. Nicholsonová v príspevku na sociálnej sieti použila graf zo stránky www.globsec.org.

„Kým bude školstvo na pokraji záujmu politikov, kým sa oň budú zaujímať iba vtedy, keď si budú chcieť zakúpiť titul, budú medzi nami úspešne ťažiť z ľudskej hlúposti rôzni Mazurekovia, Uhríkovia, Blahovia, Tarabovia a Ficovia. A Dankovia, samozrejme,“ napísala politička a poďakovala sa učiteľom.

Len vzdelaní?

Ďuriš Nicholsonová sa v statuse zamýšľa nad spoločnosťou na Slovensku. „Iba vzdelaná spoločnosť odolná voči dezinformáciám a hoaxom spôsobí vyhynutie populistov, ktorí lovia na klamstvá mediálne negramotných voličov bez kritického myslenia. A iba taká spoločnosť nás vytrhne z mizérie, do ktorej sa pomaly, ale isto rútime,“ tvrdí europoslankyňa.

„Kultiváciu spoločnosti majú v rukách učitelia. Takí, ktorí vedú so žiakom alebo so študentom dialóg, v ktorom ho učia rozoznávať dobro od zla, správne od nesprávneho, pravdu od klamstva,“ dodala politička, ktorá poslala všetkým učiteľom blahoželania ku ich dňu.

Vyššie platy

Pedagógovia nie sú u nás medzi tými, ktorí poberajú vysoké platy. Už roky sa o tom hovorí, ale na výplatných páskach učiteľov sa to príliš neodráža. „Patrí vám naša vďaka a uznanie, vyššie platy a popredné miesto v spoločenskom rebríčku. Malo by vám to patriť,“ myslí si poslankyňa Európskeho parlamentu a podotkla: „Keď sa jedného dňa školstvo a vzdelávanie stanú prioritou politikov, dočkáme sa nielen kultivovanejšej spoločnosti a zániku mazurekov a dankov.“

ĎAKUJEME, UČITELIA! Kým bude školstvo na pokraji záujmu politikov, kým sa oň budú zaujímať iba vtedy, keď si budú... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Monday, March 28, 2022

