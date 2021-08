15 Galéria Foto: Eva Mikulová Grécke ostrovy sú toto leto v kurze. Čo nás čakalo na horúcej Kréte? FOTO Grécko a jeho ostrovy sú tohtoročnou obľúbenou destináciou Slovákov. Ako sa pandémia podpísala pod dovolenky v tejto krajine? 10. august 2021 Eva Mikulová Magazín Cestovanie

10. august 2021 Eva Mikulová Magazín Cestovanie Grécke ostrovy sú toto leto v kurze. Čo nás čakalo na horúcej Kréte? FOTO Grécko a jeho ostrovy sú tohtoročnou obľúbenou destináciou Slovákov. Ako sa pandémia podpísala pod dovolenky v tejto krajine?

Do obľúbeného Grécka sme vycestovali na prelome júla a augusta. Konkrétne na bájny ostrov Kréta. Tentokrát sme sa spoľahli na služby istej slovenskej cestovnej kancelárie.

Grécko v čase nášho odchodu aj príchodu patrilo podľa slovenského zaradenia do kategórie tzv. zelených krajín, čiže bezpečných. Na bezproblémový vstup potrebujete byť buď plne zaočkovaný, alebo mať negatívne testy, či byť v limite 180 dní od prekonania covidu.

A i keď Grécko sužujú ničivé požiare, týka sa to najmä pevninskej časti krajiny a niektorých ostrovov, ako napríklad Rhodos a Eubója.

Na Kréte v prímorskom mestečku Chania a na celom ostrove Zakynthos však vyhlásili zákaz nočného vychádzania, ktorý platí od 6. do 13. augusta.

Z košického letiska sa toto leto dostanete chartrovými letmi do niekoľkých gréckych obľúbených dovolenkových destinácií. My sme odleteli do hlavného mesta ostrova Kréty – Heraklion.

Let trval okolo dvoch hodín a už pri nástupe do lietadla musel každý pasažier predložiť tzv. plf (Passenger Locator Form). Toto tlačivo pohodlne vyplníte doma v elektronickej for­me.

Rúška, rukavice a respirátory

Na palube lietadla smerom zo Slovenska sme museli mať respirátory. Cestou späť nám už stačili len rúška, i keď sme leteli tou istou spoločnosťou. Na letisku v Heraklione nám skontrolovali len cestovné pasy.

Bezpečnostné opatrenia na Kréte sú podobné ako u nás. V interiéroch a v prostriedkoch verejnej dopravy musíte mať rúška a dodržiavať odstupy. Prekvapilo nás, že v reštaurácii pri naberaní jedál sme museli okrem rúška mať i jednorazové rukavice. Tie vám, samozrejme, pri vchode poskytnú.

Okrem týchto opatrení sme nepostrehli žiadne obmedzenia. Plné pláže, animačné programy, hlučné diskotéky a aj všetky historické miesta a múzea sú pre turistov otvorené.

Teplotné rekordy a zemetrasenie

Dovolenku v Grécku každému odporúčame, i keď sme práve na Kréte zažili extrémne horúčavy. Prvé dni bolo ešte príjemných 35 stupňov, ale potom už nastúpili vyčerpávajúce „štyridsiatky.“

Samozrejme, dá sa to vydržať. Recept je jednoduchý, a to ponoriť sa do vĺn krásneho Egejského mora a nezanedbávať pitný režim.

Počas nášho pobytu dokonca Krétu zasiahlo i zemetrasenie. I keď túto informáciu sme zachytili v miestnych, ale i v slovenských médiách, my osobne sme žiadne otrasy nezaregistrovali.

Bohatá história

Kréta je ostrov opradený rôznou mytológiou ale i skutočná história je nemenej fascinujúca. Práve Kréta je kolískou najstaršej európskej civilizácie – minojskej. Datuje sa 2000 rokov pred našim letopočtom.

Pri Heraklione sme navštívili unikátny palác Knosos, kde sa o tejto civilizácii dozviete veľa zaujímavého. A dozviete sa aj kde sa nachádzal bájny labyrint s netvorom Minotaurom.

Odporúčame tento výlet každému a nezľaknite sa, i keď bude veľmi horúco. Aj v odkrytom paláci Knosos nájdete tieň a príjemný chládok si môžete vychutnať i v tieni stromov v srdci starobylého mesta Heraklion.

Pri odlete z Kréty nás tiež nečakali žiadne vážne kontroly. Na letisku sme len ukázali tentokrát slovenský formulár plf. Ten je potrebný vyplniť na stránke ministerstve dopravy a musia ho vypĺňať len tí, ktorí priletia zo zahraničia na slovenské letiská.

