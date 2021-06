Zdroj: TASR Letíte do Grécka? Ak si nesplníte povinnosť, nemusia vás pustiť do lietadla Nezabudnite na dôležitú povinnosť pred odletom do Grécka. Bez online formulára nenastúpite! 17. jún 2021 Magazín Cestovanie

17. jún 2021 Magazín Cestovanie Letíte do Grécka? Ak si nesplníte povinnosť, nemusia vás pustiť do lietadla Nezabudnite na dôležitú povinnosť pred odletom do Grécka. Bez online formulára nenastúpite!

Zdroj: TASR

Vieme, že už sa mnohí vidíte na pokojných plážach s ešte pokojnejšími Grékmi, ale nemali by ste predtým zabudnúť vyplniť dôležitý ONLINE FORMULÁR. Bez neho vás nemusia pustiť ani do lietadla.

Mail a osobný QR kód

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF, odporúčame použiť prehliadač Chrome), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje na svojej stránke, že vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

„Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci žiadateľ potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód (v deň príchodu do Grécka, zvyčajne tesne po polnoci), ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile),“ zverejnil rezort.

Nepustia vás do lietadla

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi.

Online formulár do Grécka

Elektronický formulár pre vstup do Grécka nájdete TU ((odporúčame použiť prehliadač Chrome).

Pozrite si aj Grécko na fotkách. Možno dostanete chuť letieť práve tam.

ilustračné foto

10 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk