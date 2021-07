Grécko sprístupňuje turistom TOP atrakcie: Zaočkovaní si ich užijú viac!

Gréci otvárajú to, čo tam turisti radi vyhľadávajú. Má to však háčik. Podmienky, ktoré súvisia s koronavírusom.

Gréci otvárajú to, čo tam turisti radi vyhľadávajú. Má to však háčik. Podmienky, ktoré súvisia s koronavírusom.

Aj vy ste boli v minulosti v Grécku a medzi fakultatívnymi výletmi vám ponúkli návštevu najstarších divadiel? Ich návšteva bola nadlho obmedzená. Máme však dobré správy! Gréci ich už otvorili a pridali k nim aj kiná. Aké sú podmienky ich návštev?

Obmedzený je počet ľudí a podmienkou je prekrytie tváre rúškom, zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať AKTUALIZOVANÉ: Podmienky cestovania a opatrenia v čase pandémie

Či už sa rozhodnete spoznávať kultúru, pamiatky, divadlá, nezabudnite, že nosenie rúška je povinné na celom území krajiny vo vnútorných priestoroch bez výnimky (pokuta za porušenie povinnosti je 300 eur). Rúška vo vonkajších verejných priestranstvách už nie je povinné (je povinné v prípade preplnenosti vonkajšieho priestoru). Ak sa chystáte do gréckych kostolíkov, ani tam si nezabudnite respirátor alebo zdvojené rúško.

Taktiež bolo povolené otvorenie exteriérových archeologických pamiatok a verejných parkov. Sú otvorené vonkajšie terasy reštaurácií, barov a kaviarní.

Grécko umožní osobám plne zaočkovaným proti koronavírusu vstup do reštaurácií bez rúšok, uviedla v utorok grécka vláda.

Grécko zároveň od 15. júla prvýkrát umožní aj konanie športových podujatí s prítomnosťou zaočkovaného publika, pre návštevníkov však budú povinné rúška. Prekrytie nosa a úst bude naďalej povinnosťou aj v kinách.

Kto nemusí mať negatívny test?

„Každý cestujúci môže byť pri vstupe do Grécka podrobený náhodnej zdravotnej kontrole (bez ohľadu na to, aký doklad či potvrdenie preukazuje). Odmietnutie takejto kontroly (meranie teploty, antigénový tzv. rapid test) môže viesť k odopreniu vstupu do krajiny,“ upozorňuje náš rezort zahraničných vecí.