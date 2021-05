Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Hegera budú odvolávať! Opozícia hovorí o šokujúcich informáciách Pellegrini tvrdí, že informácie zo SIS svedčia o manipulácii svedkov a pridáva aj neoverené správy, že niekto sa snažil odstrániť generálneho prokurátora. 27. máj 2021 MI Politika

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Opozícia cíti jedinečnú príležitosť využiť správy SIS na zvalenie celej vlády. Údajná manipulácia vyšetrovania závažných káuz vysokopostavených ľudí, ktorí dnes sedia vo väzbe, má byť dôvodom, prečo bude opozícia iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde sa pokúsi odvolať premiéra Eduarda Hegera.

Kollárove slová

Tajná schôdzka v sídle SIS neprestáva zamestnávať opozíciu. Verejnosť sa nemá ako dozvedieť, o čom presne sa najmocnejší predstavitelia štátu rozprávali a aké dôkazy existujú k závažným podozreniam, že niekto manipuluje vyšetrovania.

Zatiaľ je všetko postavené len na tvrdeniach SIS, ktorá je v rukách Sme rodina a ktorej bývalý predseda Vladimír Pčolinský je tiež jedným z obvinených. Boris Kollár priznal, že by rád svojmu nominantovi pomohol, keď sa usiloval o skrátenie kolúznej väzby, alebo keď hlasoval, aby ho z väzby priviedli do parlamentu.

„Predseda parlamentu poslancom priamo povedal, že je potvrdené, že tu existuje skupina zložená z vyšetrovateľov, prokurátorov, možno aj sudcov, ktorá vie presne koordinovať výpovede svedkov, aby výsledok smeroval k tomu, čo im zadajú,“ vyhlásil Peter Pellegrini.

Táto informácia má byť teraz hlavný dôvod, prečo Hlas-SD začne zbierať podpisy poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by chceli odvolať premiéra Eduarda Hegera. Ak by sa to podarilo, s premiérom by padla celá vláda.

Vraj išli po Žilinkovi

Peter Pellegrini začal pred novinármi hovoriť aj o ďalších podozreniach, ktoré však pokojne môžu byť aj hoax. Ide totiž len o správy, ktoré sa anonymne šíria po internete a nikto nevie, kto ich odosiela.

„Ukazujú sa ďalšie hrozivé informácie, že vraj terčom tejto skupiny mohol byť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorého chceli odstrániť, aby ovládli generálnu prokuratúru. Toto sa šíri cez maily a mne to prišlo až štyrikrát. Neviem, aké je to relevantné, ale je to hrozivé,“ uviedol P. Pellegrini.

Priznal, že vôbec nevie, či je na tom niečo pravdy, kto a prečo takéto správy šíri, ale napriek tomu ich šíri prostredníctvom svojej tlačovky ďalej. Tvrdí, že o všetkých týchto nejasných podozreniach treba v parlamente rokovať.

