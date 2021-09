Zdroj: TASR/AP HLASUJTE: Mali by pustiť na podujatia s pápežom aj neočkovaných? Svitá nádej! Ľuďom by malo byť umožnené stretnúť sa s pápežom Františkom v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní COVID-19) tak, ako je to možné v prípade ostatných podujatí. 4. september 2021 Zo Slovenska

4. september 2021 Zo Slovenska HLASUJTE: Mali by pustiť na podujatia s pápežom aj neočkovaných? Svitá nádej! Ľuďom by malo byť umožnené stretnúť sa s pápežom Františkom v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní COVID-19) tak, ako je to možné v prípade ostatných podujatí.

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a vládu na prehodnotenie podmienok septembrového stretnutia so Svätým Otcom, na ktoré môžu ísť len zaočkované osoby.

Ako ale v piatok informovala TV Markíza, existuje možnosť, že na poslednú chvíľu sa budú meniť podmienky počas návštevy pápeža Františka na Slovensku. Silnie totiž tlak z cirkevných aj politických kruhov, aby štát uvoľnil opatrenia a pustil na podujatia nielen plne zaočkovaných. Podľa informácií Markízy sa o tom aktuálne rokuje.

(Polo)prázdne publikum?

Na zmenu pravidiel pre účastníkov podujatí s pápežom vyzýva aj poslanec parlamentu Richard Vašečka, pôsobiaci v neparlamentnej Kresťanskej únii.

„Aby každý, kto tam chce ísť, preukázal buď, že je zaočkovaný alebo otestovaný alebo prekonal pred menej ako 180 dňami ochorenie COVID-19. Myslím si, že to by bolo férové a že by to ešte zabránilo hanbe, ktorú môžeme zažiť počas návštevy pápeža,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini s tým, že návšteva Svätého Otca je významná, celosvetovo sledovaná udalosť, ktorá vysiela silný signál do celého sveta.

„Ak budú zábery z priestorov, ktoré sú schopné prijať 50-, 60-, 70-tisíc ľudí, a bude tam Svätý Otec a na kamerách do celého sveta pôjdu zábery s poloprázdnych hľadísk a z poloprázdnych miest, bude to veľmi smutný pohľad na Slovensko,“ dodal.

Na svätú omšu pápeža Františka, ktorú bude sláviť 15. septembra v Šaštíne, je zatiaľ prihlásených približne 30-tisíc pútnikov.

Nízka účasť

V súvislosti s návrhom umožniť ľuďom registráciu v rámci režimu OTP strana poukázala na blížiace sa Medzinárodné letecké dni SIAF 2021, ktoré v tomto režime fungujú a na ktorých sa zúčastní počas víkendu niekoľko tisíc ľudí. Argumentovala tiež neobmedzenou návštevnosťou obchodných centier.

„Paradoxne, na návštevu so Svätým Otcom musíte byť len zaočkovaní,“ uviedol Pellegrini.

Pripomenul tiež, že namiesto plánovaných približne 300-tisíc ľudí je v súčasnosti zaregistrovaných len okolo 50-tisíc, čo je vzhľadom na percento občanov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, nízke číslo. Dôvodom sú podľa strany najmä podmienky, ktoré stanovila vláda.

To, či sa na stretnutí s pápežom Františkom budú môcť zúčastniť aj ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19, respektíve otestovaní, nie je otázka na predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO), ale na ÚVZ SR, respektíve na konzílium odborníkov. V piatok to povedala hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.

„Premiér Eduard Heger však predpokladá, že na všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké pravidlá,“ uviedla.

Zdroj: TASR